Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne doğru

Bu sene 26'ncısı 23-29 Eylül'de düzenlenecek Uluslarası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Festival Direktörü Kadir Beycioğlu'nun yanı sıra Yürütme Kurulu üyeleri Menderes Samancılar, Timur Savcı ve Nebil Özgentürk'ün katılımıyla kentteki bir otelde etkinlik ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Karalar, festivalin, kentin bir markası olduğunu dile getirerek "Altın Koza, Adana, sanat ve sinema dünyası için çok önemlidir. Aslında bu yıl Altın Koza'nın 50'nci yılı ancak festivalin bazı yıllar yapılamaması nedeniyle bu yıl 26'ncısı düzenlenmektedir." dedi.

Yerel seçimler nedeniyle Altın Koza için çalışmaları çok kısa sürede yapmak zorunda kaldıklarına işaret eden Karalar, şöyle devam etti:

"Sanatı, sanatçıya emanet etmek gerekir düşüncesiyle festivalimizi, sanat dünyasındaki ehil insanlara teslim ettik ve Adanalı saygıdeğer sanatçılar Menderes Samancılar, Timur Savcı ve Nebil Özgentürk'ü Adana’ya davet ettik. Kendileri, çok kısa bir süre içerisinde alınabilecek en iyi sonucu almak için büyük çaba gösterdiler, başarı elde ettiler. Sanatın, kültürün olmadığı yerde barış, huzur ve kardeşlik yoktur. İnsanları, siyasi görüş ayırt etmeden birleştiren temel güçlerden biri sanattır. Sanat, kardeşliği, barışı tesis eder ve insanı bilinçlendirir. Bu doğrultuda, bu inançla, sanata desteğimizi katlayarak artıracağız."