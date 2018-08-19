Uluslararası Adana Film Festivali hazırlıkları

Adana'da 22-30 Eylül'de düzenlenecek 25. Uluslararası Adana Film Festivali "Blackkklansman" filmi gösterimiyle başlayacak.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin açılış filmi, bu yıl 71. Cannes Film Festivali'nde Büyük Ödül alan " Blackkklansman" olacak.

Yönetmenliğini Spike Lee'nin yaptığı filmde John David Washington, Adam Driver ve Alec Baldwin gibi oyuncular rol alıyor.

Ron Stallworth'ın yazdığı aynı adlı otobiyografik romandan uyarlanan filmde, Afroamerikan kökenli bir polis memurunun beyaz ırk üstünlüğünü savunan Ku Klux Klan örgütünü durdurmak için verdiği mücadele konu ediliyor.

