Uluslararası Adana Film Festivali'ne doğru

Bu sene 25'incisi 22-30 Eylül'de düzenlenecek Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda finale kalan 28 film belli oldu.

Festival komitesinin açıklamasına göre, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'na yapılan başvurular değerlendirildi.

Türkiye'deki iletişim ve güzel sanatlar fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin hazırladığı belgesel dalında 9, canlandırma dalında 4, deneysel dalda 5, kurmaca dalında ise 10 film ön elemeyi geçti.

Finalde ana jüri önüne çıkacak 28 film, organizasyonun resmi internet sitesi olan www.adanafilmfesvali.org adresinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festival tarihi yaklaştıkça artan heyecanın Adana'dan Türkiye'ye yayıldığını belirtti.

Uluslararası bölümlere şu ana kadar gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti bildiren Sözlü, şunları kaydetti:

"Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nın ön eleme çalışması tamamlandı. Sinema eğitimini alan öğrencilerin ürettiği özel filmler, Türk sinemasının geleceği adına büyük önem taşıyor. Başvuru yapan filmlere emek verenlerle birlikte, ana jüri önüne çıkmaya hak kazanan fimlerin yönetmenlerini tebrik ediyorum."

Festival direktörü İsmail Dikilitaş da organizasyonun tarihi yaklaştıkça çalışmaların yoğunlaştığını, her yarışma kategorisinde olduğu gibi Ulusal Öğrenci Fimleri Yarışması'nın da etkili ve sinema sanatına değer kazandıran şekilde yapılması için yoğun emek harcandığını belirtti.

