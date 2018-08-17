Uluslararası Adana Film Festivali'ne doğru

Adana'da 22-30 Eylül'de düzenlenecek 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek festival kapsamındaki kısa film yarışmasına 110 ülkeden 3 bin 111 başvuru yapıldı.

Ön jürinin çalışması sonucu belgesel, canlandırma, kurmaca, deneysel dallarında 45 eser ana jürinin önüne çıkmaya hak kazandı.

Finale kalan 45 film, organizasyonun resmi internet sitesi www.adanafilmfesvali.org adresinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Festival kapsamında finale kalan aralarında yurt dışından isimlerin de olduğu 45 filmin yönetmeni Adana'da misafir edilecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, sanata, sinemaya ve kentin tanıtımına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Festival Direktörü İsmail Dikilitaş da 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen ve finalistleri belirlenen Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın, Adana ve Türkiye ile 110 ülke arasında kültürel bağ oluşturduğunu ve mevcut bağları güçlendirdiğini kaydetti.

Dikilitaş, ön jürinin yoğun ve adil çalışarak finalistleri belirlediğini ifade etti.

