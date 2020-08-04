Uluslararası Af Örgütü, ABD'deki polis şiddetini eleştirdi

Uluslararası Af Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) polisini, ırkçılığa ve siyahlara yönelik şiddete karşı yapılan protestolarda bir dizi insan hakları ihlali yaşandığını açıkladı. Örgütün yayınladığı raporda, mayıs ve haziran aylarında ABD'de emniyet güçlerinin çoğu barışçıl olan gösterilerde defalarca cop, mermi ve biber gazı kullandığı belirtildi.

25 Mayıs günü ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından vahşice öldürülmesinin akabindeki 10 gün içerisinde, polisin en az 6 ayrı olayda göstericilere karşı cop kullandığı ve diğer 13 olayda gerekmeyen durumlarda köpük mermisi ve plastik mermi kullandığı kaydedildi.

25 Mayıs ve 5 Haziran tarihleri arasında 34 eyaletteki 89 ayrı gösteride polisin lüzum olmaksızın göz yaşartıcı gaz kullandığı, 15 eyalet ve Washington DC'deki 21 vakada da yasal olmamasına rağmen biber gazının kullanıldığı kaydedildi. Af Örgütü, göz yaşartıcı spreylerin ve biber gazının kullanımının göstericilerin yüzlerini yıkamak için maskelerini çıkarmalarını gerektirdiğinden koronavirüs krizi döneminde özellikle kabul edilemez olduğunun altını çizdi.