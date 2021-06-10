Uluslararası Af Örgütü: Çin, Sincan'da insanlığa karşı suç işliyor

55 eski mahkumla görüşmelerle hazırlanan 160 sayfalık raporda, "Çin devletinin en azından şu insanlığa karşı suçları işlediğine dair kanıtlar var; uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olarak hapsetme ve fiziksel özgürlüğün ağır bir biçimde diğer usüllerle insanların elinden alınması, işkence ve baskı" denildi.

Callamard "Çok büyük sayılardaki insan beyin yıkamaya, işkenceye ve kamplarda diğer aşağılayıcı muamelelere tabi tutulurken, milyonlarca kişinin de yaygın bir gözlem aygıtı yüzünden korku içinde yaşaması insanlığın vicdanını şoke etmeli" dedi.

Af örgütü, yeni yayımlanan raporunda BM'ye soruşturma çağrısı yaptı ve Çin'in Uygurlar, Kazaklar ve diğer Müslüman azınlıkları, kitlesel gözaltılara, gözetlemeye ve işkenceye tabi tuttuğunu belirtti.

İnsan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü, Çin'in Uygurlar ve diğer Müslüman azılınlıkların yaşadığı ülkenin kuzeybatısındaki Sincan'da insanlığa karşı suç işlediğini söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de geçen Nisan'da yayımladığı raporda, Çin hükümetinin insanlığa karşı suç işlediğine inandığını belirmişti.

Çin bazı Batılı ülkeler ve insan hakları örgütleri tarafından Uygur Türklerine karşı soykırım uygulamakla suçlanıyor, ancak Çin yönetiminin yaptıklarının soykırım olarak tanımlanıp, tanımlanamayacağı konusunda tartışma var.

Af Örgütü'nün raporunun yazarı Jonathan Loeb, düzenlediği basın toplantısında örgütün araştırmalarının "soykırım suçunun tüm unsurlarının yaşandığına yönelik kanıtlar açığa çıkartamadığını", ancak şimdiye dek "sadece yüzeyin kazındığını" belirtti.

Çin, Sincan'daki tüm insan hakları ihlalleri iddialarını reddediyor.

'**Ağır şiddet ve yıldırma**'

Uzmanlar Çin'in 2017'de başlayan kovuşturmalarla bir milyon kadar Uygur Türkü ve Müslümanı gözaltına aldığı ve yüzbinlercesini de hapse attığı konusunda genelde hemfikir.

Bölgedeki kamplar ve hapishanelerde yaygın fiziksel ve psikolojik işkence iddiaları da var.

Çin aynı zamanda, zorla kısırlaştırma, kürtaj, doğum oranlarını ve nüfus yoğunluğunu azaltmak için nüfus değişimi ve dini ve kültürel gelenekleri kırmak için dini liderleri hedef almakla suçlanıyor.