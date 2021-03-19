Uluslararası Af Örgütü: Çin Uygur çocukları ailelerinden ayırıp yetimhanelere gönderiyor

Uluslararası Af Örgütü, Çin makamlarının Uygur Türkü çocukları ailelerinden ayırarak yetimhanelere gönderdiğini tanıklıklara dayanan bnir rapor yayımlayarak duyurdu.

Kuruluşun raporunda ailelerinin rızası olmadan yetimhanelerde tutulan tüm Uygur çocukların salıverilmesi çağrısında bulunuluyor.

İnsan hakları grupları, Çin'in bir milyondan fazla Uygur Türkü'nü gözetim kamplarında tuttuğunu söylüyor.

Çin hükümeti ayrıca Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik insan hakkı ihlalleriyle de suçlanıyor. Suçlamalar arasında bu kişilerin zorla çalıştırılması, kısırlaştırılması, cinsel taciz ve tecavüz de var.

Pekin yönetimi ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurları gözetim kamplarında tuttuğunu reddediyor, "terörizmle mücadele" için bu kişilerin "yeniden eğitime tabi tutulduğunu" iddia ediyor.

'Çocuklarımı bir daha görebilecek miyim, bilmiyorum'

Af Örgütü, çocuklarını yakınlarına bırakarak Çin'den kaçmak zorunda kalan ailelerle konuştu.

Kuruluşun konuştuğu kişiler, Uygurlara yönelik baskıların yoğunlaştığı 2017'den önce Sincan'dan kaçmayı başarabilen anne-babalardan oluşuyor.