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Uluslararası Af Örgütü: Guantanamo kapanmalı

08.01.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Af Örgütü, Guantanamo Kampı'nın kurulmasının 20'nci yılında ABD'ye bir kez daha kampın kapatılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü: Guantanamo kapanmalı

Örgüt, Guantanamo'yu "hukukun olmadığı bir yer" olarak tanımladı.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Küba'daki askeri üssünde yirmi yıl önce kurulan Guantanamo Kampı'nın kapatılması yönündeki çağrılara bir yenisi eklendi. Guantanamo Kampı'ndaki tututukluların insan hakları ihlallerine maruz kaldığını belirten Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), kampın kapatılmasını istedi.

Örgütün Amerika uzmanı Matthias Schreiber, AFP'ye yaptığı açıklamada, kampı "hukukun olmadığı bir yer" şeklinde nitelendirerek, "ABD insan hakları savunucusu olarak inandırıcılığını yeniden kazanmak istiyorsa kampı kapatmalı" dedi. Kampın, ABD'nin "teröre karşı savaş" başlattığı 2001 yılından bu yana işlenen "sayısız insan hakları ihlalinin bir örneği" olduğunu belirten Af Örgütü yetkilisi, Gauntanamo'nun hem hukuk devleti süreçlerinin işletilmesindeki eksiklikler hem de işkence ve gözaltında kaybedilme gibi ağır insan hakları ihlallerinin cezasız kalması bakımından "tehlikeli bir emsal" teşkil ettiğini söyledi.

Schreiber, kampta tutulanların bugüne kadar ABD'nin sivil mahkemelerinde "adil, hukuk devleti güvencesinde yargılama hakkına" erişimi olmadığını belirterek, 11 Ocak 2002'den bu yana kampta tutulanların çoğunun CIA veya ABD yetkili birimlerinin temsilcileri tarafından işkence gördüğünün "kanıtlandığını" ifade etti. Af Örgütü yetkilisi, kampta tutulanların sağlık hizmetlerine de erişimi olmadığını vurgulayarak, "Çoğunun yaşadığı işkencenin doğrudan bir sonucu olarak psikolojik rahatsızlığı var" dedi.

"Baskı artırılmalı"

Uluslararası Af Örgütü Uzmanı, kampın kapatılması için ABD hükümetine yönelik uluslararası baskının artırılmasını istedi. Yeni Alman hükümetine de çağrıda bulunan Schreiber, "Alman hükümetinin, Guantanamo'yu ve insan hakları ihlallerinin ele alınmasını yeniden gündeme almasını ve ABD yönetiminden açıkça, yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde kampın kapatılmasını talep etmesini istiyoruz" dedi.

Uzman, ABD Başkanı Joe Biden'ın da Guantanamo Kampı'nın kapatılması sözünü tutmasını istedi. Schreiber, Biden yönetiminin kampın kapatılmasını önceliklendirmesi ve bu doğrultuda somut bir plan sunması gerektiğini ifade etti.

Beyaz Saray 2021 yılının başında, ABD Başkanı Joe Biden‘ın Küba'daki Guantanamo Kampı’nı başkanlık döneminde kapatacağını açıklamıştı. "Bu kesin bir biçimde bizim gayemiz ve hedefimiz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bu konuyu tetkik edeceği bildirilmişti.

Küba'nın Guantanamo Körfezi'ndeki Amerikan donanma üssünde yer alan cezaevi, 11 Eylül saldırıları ve bunu takiben ABD’nin Afganistan’ı işgalinin ardından açılmıştı. Kampta kalan şüphelilerin sayısı kampın genişletilmesinden sonra 780'e kadar yükselmişti. Şu anda kampta hala 39 kişinin tutulduğu belirtiliyor.

AFP,DW / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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