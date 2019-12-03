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Uluslararası Af Örgütü: 'İran'da Gösterilerde En Az 208 Kişi Öldü'

03.12.2019 12:54 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü, İran’da yaşanan protestolarda güvenlik güçlerinin müdahaleleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının en az 208 kişi olduğunu açıkladı

Uluslararası Af Örgütü: 'İran'da Gösterilerde En Az 208 Kişi Öldü'

Uluslararası Af Örgütü, İran’da yaşanan protestolarda güvenlik güçlerinin müdahaleleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının en az 208 kişi olduğunu açıkladı. Örgütün açıklamasına göre bir hükümet yetkilisi de polise göstericileri vurma yetkisi verildiğini kabul etti.

İran’da akaryakıt fiyatlarına yüzde 50 oranında zam yapılmasıyla birlikte 15 Kasım’da başlayan gösterilerin bilançosuna ilişkin hükümet net bir açıklama yapmadı. İran hükümeti ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği de Uluslararası Af Örgütü’nün raporuna ilişkin sorulara yanıt vermedi.

İran, gösterilerin yaşandığı sırada ülke genelinde internet erişimine kısıtlamalar getirmişti. İnternetin yeniden normale dönmeye başlamasıyla birlikte gösterilere ve yaşanan olaylara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya başladı.

Uluslararası Af Örgütü’nde İran araştırmacısı Mensure Mills, “Bir hafta içerisinde 200’den fazla insanın öldüğüne şahit olduk. Bu İran İslam Cumhuriyeti tarihinde benzeri görülmemiş bir insan hakları ihlali olayı” değerlendirmesini yaptı.

2009 yılında yaşanan gösterilerdeki kadar çok sayıda insanı sokağa çekmese de akaryakıt fiyatlarını artış protestoları bir anda ülke genelinde çatışmaların yaşandığı bir ortama dönüştü. Bunun özellikle Amerika’nın İran’a son dönemde uyguladığı ekonomik ambargoların yarattığı sıkıntılarla da bağlantılı olduğu yorumu yapılıyor.

Uluslararası Af Örgütü yayınladığı raporda, gösterilerin yoğun olarak yaşandığı İran’ın başkenti Tahran’ın Şehriyar bölgesinde onlarca kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Mensure Mills, İran hükümetinin bir korku ortamı yarattığını kayıpların daha da fazla olabileceğini ancak halkın konuşmaktan korktuğunu söylüyor. Mills, “Yetkililer aileleri tehdit ediyorlar ve bazılarına medyaya konuşmayacaklarına dair belgeler imzalatılıyor. Bazı aileler kaybettikleri yakınlarını yoğun güvenlik kordonu altında gece saatlerinde defnetmek zorunda kalıyorlar” dedi.

Mills ayrıca yetkililerin hastaneleri dolaşarak gösterilerde yaralanan kişileri tespit ederek gözaltına aldıklarını da iddia etti.

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