HABER

Uluslararası Af Örgütü: İran'daki gösterilerde en az 304 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 13:07 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü: İran'daki gösterilerde en az 304 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Af Örgütü, İran'daki benzin zammına tepki gösterilerinde 12'si çocuk en az 304 kişinin öldüğünü açıkladı.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, örgütün Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther'e ait ifadelere yer verildi.

Luther, "İran rejimi, ülke çapında düzenlenen protestolarda yüzlerce kişiyi katlettiğinin ortaya çıkmasından endişe ederek, görgü tanıklarının ifade vermelerinin önüne geçmek amacıyla, korku salmak için baskı uygulamaya başladı. Bu acımasız baskı kampanyasına devam etmek yerine, İran makamlarının keyfi olarak gözaltına alınanları derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Benzine getirilen zam nedeniyle ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında 12'si çocuk en az 304 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan Uluslararası Af Örgütü açıklamasında, "İran güvenlik güçlerinin risk oluşturmayan silahsız protestoculara ateş açtığı ve ölümlerin çoğunun, ateşli silahlarla baş, kalp, boyun ve diğer hayati organların hedef alınması sonucu meydana geldiği" ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca binlerce kişinin gözaltına alındığına işaret edilerek, aralarında 15 yaşından küçük çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiye işkence edildiği ve tutukluların askeri kışla veya okullarda tutulduğu öne sürüldü.

Uluslararası Af Örgütü, son olarak 2 Aralık'ta yaptığı açıklamayla İran'daki gösterilerde ölü sayısını 208 olarak duyurmuştu.

Söz konusu açıklamada, teyit edilen video görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve ülke dışındaki aktivistlerce verilen "güvenilir bilgilerin", protestocuların güvenlik güçlerince öldürüldüğünü gösterdiği öne sürülmüştü.

- İran, gösterilerde ölenlerin sayısına ilişkin açıklamaları yalanlıyor

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Cemal Örf, Uluslararası Af Örgütünün gösterilerdeki ölü sayısına ilişkin açıklamasının doğru olmadığını iddia etmişti.

Ölü sayısının olduğundan fazla gösterildiğini savunan İranlı yetkili, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının Savcılık tarafından açıklanacağını duyurmuştu.

PARTNER Çırılçıplak poz! Çırılçıplak poz!
Türkiye’de 4,5 milyon kişi işsizTürkiye’de 4,5 milyon kişi işsiz
Türkiye'den Gönderilen İlk İHA KKTC'ye İndiTürkiye'den Gönderilen İlk İHA KKTC'ye İndi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
benzin zammı protestoları İRAN ölü sayısı 304'e yükseldi Uluslararası Af Örgütü

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu!

Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Adli Tıp raporunda ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Ankara merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonu!

Düğmeye basıldı! 'Yasa dışı bahis' operasyonu

İBB'nin kiralık araç ihalesi ertelendi

İBB'nin kiralık araç ihalesi ertelendi

Sakarya'da okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi

Okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi

'Pençe 3 Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu

7 tane kuruldu! Anında imha ediliyorlar

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.