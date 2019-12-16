Uluslararası Af Örgütü: İran'daki gösterilerde en az 304 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Af Örgütü, İran'daki benzin zammına tepki gösterilerinde 12'si çocuk en az 304 kişinin öldüğünü açıkladı.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, örgütün Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther'e ait ifadelere yer verildi.

Luther, "İran rejimi, ülke çapında düzenlenen protestolarda yüzlerce kişiyi katlettiğinin ortaya çıkmasından endişe ederek, görgü tanıklarının ifade vermelerinin önüne geçmek amacıyla, korku salmak için baskı uygulamaya başladı. Bu acımasız baskı kampanyasına devam etmek yerine, İran makamlarının keyfi olarak gözaltına alınanları derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Benzine getirilen zam nedeniyle ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında 12'si çocuk en az 304 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan Uluslararası Af Örgütü açıklamasında, "İran güvenlik güçlerinin risk oluşturmayan silahsız protestoculara ateş açtığı ve ölümlerin çoğunun, ateşli silahlarla baş, kalp, boyun ve diğer hayati organların hedef alınması sonucu meydana geldiği" ileri sürüldü.