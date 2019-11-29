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Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda 161 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 16:30 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda 161 kişi öldü

ANKARA (AA) - Uluslararası Af Örgütü, İran'daki benzin zammına tepki gösterilerinde ölü sayısının 161'e yükseldiğini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütünün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolarda en az 161 kişinin hayatını kaybettiği ancak ölü sayısının tahmin edilenden fazla olabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Af Örgütünün aldığı güvenilir bilgilere göre, İran'daki protestolarda öldürülen göstericilerin sayısı 161'e yükseldi."

Af Örgütü son olarak pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkedeki gösterilerde ölü sayısını 143 olarak duyurmuştu.

Söz konusu açıklamalarda, teyit edilen video görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve ülke dışındaki aktivistlerce verilen "güvenilir bilgilerin" göstericilerin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü gösterdiği belirtilmişti.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmiş, yaklaşık 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

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161 kişi öldü Af Örgütü İRAN

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