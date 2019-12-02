Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda en az 208 kişi öldü

Uluslararası Af Örgütünden, İran'daki benzin zammına tepki gösterilerinde en az 208 kişinin öldüğü bildirildi.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolar sırasında en az 208 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının tahmin edilenden fazla olabileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther, "Bu şoke edici ölü sayısı İranlı yetkililerin insan hayatına utanç verici saygısızlığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Luther, ölümlerden sorumlu kişilerin hesap vermesi gerektiğini belirterek, "İranlı yetkililerin daha önceki yasa dışı cinayetler ve protestoculara karşı keyfi güç kullanımıyla ilgili bağımsız, tarafsız ve etkili soruşturmalar yapmakta isteksiz olduklarını göstermeleri sebebiyle, sorumlulara hesap sorulmasını sağlamak için uluslararası toplumu yardıma çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, en fazla ölü sayısının olduğu Tahran eyaletine bağlı Şehriyar kentinde onlarca göstericinin hayatını kaybettiği aktarıldı.