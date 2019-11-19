Uluslararası Af Örgütü: İran’daki olaylarda ölü sayısı en az 106

Uluslararası Af Örgütü, İran'da benzin zammına tepki gösterilerinde 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolar sırasında en az 106 kişinin hayatını kaybettiği ancak ölü sayısının tahmin edilenden fazla olabileceği belirtildi.

İran'daki kısıtlı medya ve internet yasağına dikkat çekilen açıklamada, teyit edilen video görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve ülke dışındaki aktivistler tarafından verilen "güvenilir bilgilerin", göstericilerin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü gösterdiği kaydedildi.

Eylemcilerin bazı noktalarda çatılardan, bir kez de helikopterden keskin nişancılar tarafından hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther'in de "Yetkililer bu acımasız ve ölümcül baskıları derhal sona erdirmeli ve insan hayatına saygı göstermelidir." şeklindeki ifadelerine yer verildi.