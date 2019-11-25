Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 143

Uluslararası Af Örgütü, İran'da benzin zammına tepki gösterilerinde en az 143 kişinin öldüğünü açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolarda 143 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, uluslararası kamuoyundan İran devletinin can kayıplarına yol açan aşırı güç kullanımını kınaması istendi.

Açıklamada, öldürülenlerin neredeyse tamamının ateşli silahlarla hayatını kaybettiği, ayrıca bir kişinin atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenerek bir kişinin de aldığı darbe üzerine yaşamını yitirdiği belirtildi.

Örgütün ölü sayısının daha fazla olduğuna inandığı kaydedilen açıklamada, araştırmaların ve incelemelerin bu doğrultuda sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, teyit edilen görüntülerde bazı göstericileri kısa mesafeden ve binaların çatılarından hedef alan güvenlik güçlerinin görüldüğü aktarıldı.

Hazırlanan raporlarda, İran makamlarının göstericilerin cesetlerini ailelerine vermediği ve güvenlik güçleri tarafından morgdan çıkarılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtiliyor.