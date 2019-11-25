HABER

Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 143

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 23:33 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 143

Uluslararası Af Örgütü, İran'da benzin zammına tepki gösterilerinde en az 143 kişinin öldüğünü açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolarda 143 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, uluslararası kamuoyundan İran devletinin can kayıplarına yol açan aşırı güç kullanımını kınaması istendi.

Açıklamada, öldürülenlerin neredeyse tamamının ateşli silahlarla hayatını kaybettiği, ayrıca bir kişinin atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenerek bir kişinin de aldığı darbe üzerine yaşamını yitirdiği belirtildi.

Örgütün ölü sayısının daha fazla olduğuna inandığı kaydedilen açıklamada, araştırmaların ve incelemelerin bu doğrultuda sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, teyit edilen görüntülerde bazı göstericileri kısa mesafeden ve binaların çatılarından hedef alan güvenlik güçlerinin görüldüğü aktarıldı.

Hazırlanan raporlarda, İran makamlarının göstericilerin cesetlerini ailelerine vermediği ve güvenlik güçleri tarafından morgdan çıkarılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtiliyor.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İran makamları ise 6 güvenlik görevlisinin öldüğünü duyurmuştu.

PARTNERDev pastalı dolarlı düğün! Dev pastalı dolarlı düğün!
Amasya, kadına yönelik şiddete karşı turuncuya büründüAmasya, kadına yönelik şiddete karşı turuncuya büründü
İstanbul’daki Kadın Yürüyüşüne Biber Gazlı Müdahaleİstanbul’daki Kadın Yürüyüşüne Biber Gazlı Müdahale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Tahran

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı üşümesin diye battaniye ile sardılar

Üşümesin diye battaniye ile sardılar

Film gibi! Uçurumdan yuvarlanan otomobilden son anda atladılar

Film gibi! Uçurumdan yuvarlanan otomobilden son anda atladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Küçükbaş hayvanları çalan hırsızlar bakın yakayı nasıl ele verdi!

Küçükbaş hayvanları çalan hırsızlar bakın yakayı nasıl ele verdi!

25 Kasım 2019 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte On Numara şanslı rakamları

On numara çekiliş sonuçları açıklandı

Antalya'da korkunç olay! İnşaatta cinsel istismara uğradı

Her satırı iğrenç! Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.