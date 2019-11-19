Uluslararası Af Örgütü: ‘İran’daki Protestolarda En Az 106 Ölü Var’

Uluslararası Af Örgütü, “güvenilir raporlara” dayanarak, İran’daki protestolar sırasında en az 106 kişinin öldüğünün tahmin edildiğini bildirdi. Benzin fiyatlarına tepki olarak patlak veren protestolarda ölü sayısı konusunda bir açıklama yapmayan İran hükümeti, Af Örgütü’nün açıklamasına da henüz yanıt vermedi.

Örgüt, “gerçek ölü sayısının çok daha fazla olabileceğini, bazı raporların 200’e kadar uzanan can kaybına işaret ettiğini” belirtti.

İran hükümeti protestoların başlamasından sonra interneti kesmiş, olayları bastırmak için polis ve askeri güçler konuşlandırmıştı. Ülke genelinde gösterilerin hala devam ettiği tahmin ediliyor.

İran’daki sertlik yanlısı çevrelerse protestocuları infaz etmekle tehdit etmişti.

Cuma günü başlayan ve hızla en az 100 kent ve kasabaya yayılan protestolar sırasında kaç kişinin tutuklandığı, yaralandığı ya da hayatını kaybettiği konusunda kesin bir rakam bilinmiyor.

Benzin fiyatlarına zam yapılması, Amerika Başkanı Donald Trump’ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları tekrar devreye sokmasının ardından zaten ciddi ekonomik sıkıntılardan geçen İran halkı üzerine yeni bir yük bindirdi.

İran’ın nispeten ılımlı cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, benzin fiyatlarındaki artıştan elde edilecek gelirin düşük gelirli aileleri desteklemede kullanılacağı sözünü verdi. Ancak bu açıklama zamlara tepki gösterenlerin öfkesini dindirmedi.

