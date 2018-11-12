Kyi’nin ordunun Myanmar'da gerçekleştirdiği katliamlara açıkça kayıtsız kalmasına ve ifade özgürlüğüne yönelik giderek artan tahammülsüzlüğe atıfta bulunan Naidoo, görev süresinin yarısını geride bırakan ve ev hapsinden serbest bırakılmasının üzerinden 8 yıl geçen Kyi’nin siyasi ve manevi yetkisini Myanmar’daki insan hakları, adalet ve eşitliği savunmak için kullanmaması nedeniyle Af Örgütü'nün duyduğu hayal kırıklığını ifade etti.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Af Örgütü yaptığı yazılı açıklamayla, Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'nin bir zamanlar savunduğu değerlere utanç verici biçimde ihanet etmesi nedeniyle daha önce Kyi’ye verilen Vicdan Elçisi ödülünü geri çektiğini duyurdu.

Mektubunda, "Uluslararası Af Örgütü'nün Vicdan Elçisi olarak her nerede olursa olsun adaletsizliğe karşı durmak için sahip olduğunuz manevi yetkiyi kullanmanızı beklerdik, özellikle de Myanmar’da" ifadelerine yer veren Kumi Naidoo, "Bugün, artık umudun, cesaretin ve insan haklarını ilelebet savunmanın sembolü olmamanızdan ötürü büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Uluslararası Af Örgütü, Vicdan Elçisi Ödülü’nün sahibi olmayı sürdürmenizi gerekçelendiremiyor, bu nedenle de üzülerek bu ödülü sizden geri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Gözünüzü ve zihninizi üzerimizden eksik etmeyin"

Aung San Suu Kyi, 2009 yılında, demokrasi ve insan hakları adına yürüttüğü barışçıl ve şiddet içermeyen mücadele nedeniyle Uluslararası Af Örgütü’nün Vicdan Elçisi seçilmişti.

O dönemde ev hapsinde tutulan Kyi, 8 yıl önce bugün serbest bırakılmıştı. Ancak 2012’de ödülü bizzat alabilen Aung San Suu Kyi, Af Örgütü’nden "Gözlerinizi veya zihninizi üzerimizden eksik etmeyin ve umutla tarihin iç içe geçtiği bir ülke olmamız için bize destek olun." talebinde bulunmuştu.