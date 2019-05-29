Uluslararası Af Örgütü Myanmar ordusunu savaş suçuyla itham etti

BANGKOK (AA) - Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Myanmar ordusunu, Arakan eyaletinde düzenlediği yeni askeri operasyonlarla savaş suçları ve insan hakları ihlalleriyle itham etti.

Uluslararası Af Örgütünün (AI) raporunda, Myanmar ordusunun, eyalette özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü ile mücadelede, ocak ayından bu yana ayrım gözetmeksizin devam eden saldırılarda sivilleri öldürdüğü ve yaraladığı ifade edildi.

Raporda, Myanmar ordusu, "yargısız infazlar, keyfi tutuklamalar ve işkence yapmakla suçlandı.

Örgüt tarafından belgelenen ihlallerinin çoğundan Myanmar ordusu sorumlu tutuluyor olsa da raporda, Arakanlı Budist isyancı grubun da kaçırma olayları ve tehdit gibi sivillere yönelik birtakım suistimallerde bulunduğu ve sivilleri tehlikeye attığı belirtildi.

Raporda, geçmişte insanlığa karşı suçlara karışan askeri birlikler tarafından işlenen yeni suçlara ilişkin kanıt ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Raporda görüşlerine yer verilen Af Örgütü Doğu ve Güneydoğu Asya Bölge Direktörü

Nicholas Bequelin, "Arakan eyaletindeki yeni operasyonlar, pişman olmayan, reform edilmemiş ve sorumsuz bir ordunun, kasıtlı bir taktik olarak sivillere dehşet saçtığını ve yaygın ihlallerde bulunduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.