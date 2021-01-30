Uluslararası Af Örgütü'nden Biden'a 'Guantanamo'yu kapat' çağrısı

Örgütün açıklaması, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Endonezya'da 2002 ve 2003 yıllarında 214 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarla ilgili Guantanamo'da tutulan 3 zanlıyı yargılanmak üzere askeri mahkemeye sevk ettiği iddiaları üzerine geldi.

Açıklamada, Guantanamo tutukevinin bütünüyle uluslararası adalet ve insan hakları standartlarına aykırılığı sembolize ettiği vurgulanarak, “Guantanamo'daki muamele ve hapsetme, Biden yönetiminin acilen sona erdirmesi gereken bariz insan hakları ihlalleridir." ifadesine yer verildi.

Guantanamo'da halen 40 Müslüman'ın yaklaşık 20 yıldır yargılanmadan gözaltında tutulduğuna işaret edilen açıklamada, "Guantanamo gözaltı merkezi bir kez ve tamamen kapatılmalıdır." çağrısı yapıldı.

GUANTANAMO'DAKİ 3 MAHKUMUN MAHKEMEYE SEVKİ İDDİASI

Associated Press'in (AP) ABD'li yetkililere dayandırdığı 21 Ocak'taki haberinde, Pentagon'un, 17 yıldır Guantanamo'da tutuklu bulunan Endonezya asıllı Encep Nurjaman ve Malezya asıllı Muhammed Nazır Bin Lep ile Muhammed Farik Bin Amin'in askeri mahkemedeki yargılanma sürecini başlatacağı öne sürülmüştü.