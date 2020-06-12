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Uluslararası Af Örgütü: "Polis Biber Gazını Kötüye Kullanıyor"

12.06.2020 13:08 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü, dünyanın farklı bölgelerinde biber gazının polis tarafından kötüye kullanıldığını belgeleyen interaktif bir internet sitesini erişime açtı

Uluslararası Af Örgütü: "Polis Biber Gazını Kötüye Kullanıyor"

Uluslararası Af Örgütü, dünyanın farklı bölgelerinde biber gazının polis tarafından kötüye kullanıldığını belgeleyen interaktif bir internet sitesini erişime açtı. Örgüte göre küresel çapta, şeffaflıktan uzak ve gerektiği gibi denetlenmeyen biber gazı ticareti, tüm dünyada polisin barışçıl protestoculara yönelik insan hakları ihlallerini körüklüyor.

Sitede açık kaynak araştırması yöntemi kullanılarak yaklaşık 500 video incelendi. 22 ülke ve bölgede biber gazının kötüye kullanıldığı 80 civarında vaka teyit edildi. Bu ülkeler arasında Türkiye de var. Diğer ülke ve bölgelerse Bolivya, Şili, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fransa, Gine, Hong Kong, Honduras, Haiti, Hindistan (Hindistan yönetimindeki Keşmir), Irak, İran, Kenya, Lübnan, Nijerya, İsrail-İşgal Altındaki Filistin Toprakları, Sudan, ABD/Meksika sınırı da dahil olmak üzere ABD, Venezuela ve Zimbabve.

“Barışçıl protestoculara karşı kullanılıyor”

Uluslararası Af Örgütü’nün yaptığı araştırmaya göre polis biber gazını geniş çapta kötüye kullanıyor. Uluslararası Af Örgütü Kriz Müdahale Programı Kanıt İnceleme Bölümü Direktörü Sam Dubberley, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Güvenlik güçleri bizi biber gazının saldırgan grupları dağıtmak için ‘güvenli’ bir yöntem olduğuna, böylece daha zararlı silahlar kullanmak zorunda kalmadıklarına sıklıkla inandırmak istiyor. Ancak incelemelerimiz, polis güçlerinin biber gazını çok geniş çapta kötüye kullandığını kanıtlıyor. Polis güçlerinin biber gazını tamamen amacını aşan bir biçimde, çoğunlukla büyük bir kısmı barışçıl olan protestoculara karşı yüksek miktarlarda kullandığını veya biber gazı kapsüllerini doğrudan insanların üzerine ateşleyerek, yaralanmalara ve ölümlere sebebiyet verdiğini belgeledik” dedi.

“Kapalı alanlarda kullanılıyor, doğrudan insanların üzerine sıkılıyor"

İncelenen ve teyit edilen videolarda polisin biber gazını kötüye kullanımıyla ilgili şu vakalara rastlandı:

Biber gazının kapalı alanlarda kullanılması

Doğrudan insanların üzerine sıkılması

Aşırı miktarda kullanılması

Barışçıl protestoculara karşı kullanılması

Çocuk, yaşlı ve engelliler gibi kaçma imkanı sınırlı gruplara karşı kullanılması.

İnteraktif site

Uluslararası Af Örgütü’nün erişime açtığı interaktif sitede biber gazıyla ilgili ayrıntılı veriler bulunuyor. Grafiklerle biber gazının içindeki kimyasallar ve gazın sağlığa zararları anlatılıyor.

Sitede ayrıca uzman tanıklıkları, video ve hikayeler, üreticiler hakkında bilgiler ve vakaların nerede olduğunu gösteren bir harita da yer alıyor.

Siteye http://teargas.amnesty.org/#top adresinden ulaşılabilir.

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