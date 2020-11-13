Uluslararası Af Örgütü: "Tigray'da Katliam Yaşanıyor"

Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan bir rapora göre, Etiyopya’nın Tigray bölgesinde son bir hafta da çok sayıda kişi öldürüldü.

Uluslararası Af Örgütü Doğu ve Güney Afrika Uluslararası Direktörü Deprose Muchena yaptığı açıklamada “Ülkedeki askeri operasyonlar hiçbir şekilde müdahil olmayan ve gündelik işçi olarak görünen çok sayıda kişinin katledildiğini doğruluyoruz” dedi.

Örgütten yapılan açıklamada da “Tigray hali hazırda iletişime kapalı olduğu için bu gerçek trajedinin boyutları zaman içerisinde ortaya çıkacak” denildi.

Rapora göre bölgenin güneybatısındaki Maş-Kadra’da çok sayıda ceset bulundu. Uluslararası Af Örgütü, bu toplu cinayetlerden kimin sorumlu olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

Bölgede Corona virüsü salgını nedeniyle seçimlerin ertelenmesinden buy ana 9 Eylül tarihinden itibaren tansiyonun yüksek olduğu biliniyor. Bölgeden daha önce gelen bilgilerde de çıkan çatışmalarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Karışıklıklar başladığından buy ana bölgede internet altyapısı da çalışmıyor.

BM verilerine göre de Tigray bölgesindeki karışıklıklar nedeniyle 7 binden fazla Etiyopyalı bölgeden kaçarak komşu ülke Sudan’a geçti.

