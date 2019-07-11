HABER

Uluslararası Af Örgütü'nden Arakanlı Müslümanlar için "Myanmar" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 17:54 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü: - "Myanmar, Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli değil"

Uluslararası Af Örgütü, "Myanmar’ın Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli bir yer olmadığını" açıkladı.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, İsviçre’nin Cenevre kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin (UNHRC) 41. oturumunda örgüt yetkilileri tarafından Arakan’daki insani duruma değinildiği belirtildi. Açıklamaya göre, örgüt yetkilileri, Arakanlı Müslümanların eşitlik, milliyet, hareket özgürlüğü, sağlık hizmeti, eğitim ve iş fırsatlarına erişim gibi haklarının sistematik olarak reddedilmeye devam ettiğini söyledi.

Yetkililer, oturumda Arakanlı Müslümanların, "Kamusal hayata katılma ve dini inançlarını açıkça ortaya koyma hakları hala ihlal ediliyor." açıklamasında bulundu.

Myanmar hükümetinin, Chin ve Arakan eyaletlerinde 21 Haziran’dan bu yana internet erişimini kapattığını kaydeden örgüt yetkilileri, "Arakan eyaletinin bölgedeki siviller ve geri dönmeyi bekleyen Arakanlı Müslümanlar için kesinlikle güvenli olmadığını" vurguladı.

- İnsan hakları gözlemcilerine izin yok

Af Örgütü yetkilileri, Arakan'da 128 bin kişinin tutuklama kamplarında bulunduğunu ve hayatta kalmak için insani yardıma muhtaç olmalarından dolayı endişe taşıdıklarını dile getirdi.

Myanmar’ın insani erişimi ciddi şekilde kısıtladığını kaydeden yetkililer, bağımsız gazetecilerin ve insan hakları gözlemcilerinin bölgeye girmekte güçlükle karşılaştığını ifade etti.

Arakanlı Müslümanların sistematik olarak ayrımcılığa maruz kaldığını ve hareket özgürlüğüne sahip olmadığını dile getiren örgüt yetkilileri, eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan başkanlığındaki Arakan Komisyonunun Budist çoğunluğa sahip Myanmar yönetimini "tavsiyelerini yerine getirmek için gerçek çabalarla" uğraşmadığı gerekçesiyle suçladı.

Myanmarlı yetkililerin, komisyona ait 88 tavsiyenin 81’ini uyguladığını iddia ettiğini aktaran yetkililer, gerçeğin çok farklı olduğunu, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanların vatandaşlık haklarını geri kazanmasında ilerleme kaydetmediğini belirtti.

- Yeni ihlaller belgelendi

Savaş suçları dahil olmak üzere, ordu tarafından Arakanlı Müslümanlara ve bölgedeki diğer sivillere yönelik ihlalleri belgelediğini belirten Af Örgütü yetkilileri, bu yeni raporların bölgedeki askeri ihlallerin kurumsallaşmış ve sistematik doğasını belirttiğini, cezasız kalan ihlallerin sonuçlarını gözler önüne serdiğini bildirdi.

Yetkililer, Myanmar ordusu ile eyalette özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü arasındaki mücadelenin bu yıl arttığını da sözlerine ekledi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

PARTNER Minik Hüdaverdi'ye bir de şimdi bakın Minik Hüdaverdi'ye bir de şimdi bakın
15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı (2)15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı (2)
Aborjinlerin kutsal kayasına son tırmanışAborjinlerin kutsal kayasına son tırmanış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Af Örgütü arakanlı müslümanlar Myanmar

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Son dakika: Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: RTÜK'ün 3 yeni üyesi belli oldu! AK Parti, CHP ve HDP'den birer isim

RTÜK'ün 3 yeni üyesi belli oldu!

Antalya'da tur midibüsü devrildi! Çok sayıda Rus turist yaralı

Tur midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Muğla'dan bir üzücü haber daha! Fethiye'de yangın

Muğla'dan bir kötü haber daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.