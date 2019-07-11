Uluslararası Af Örgütü, "Myanmar’ın Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli bir yer olmadığını" açıkladı.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, İsviçre’nin Cenevre kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin (UNHRC) 41. oturumunda örgüt yetkilileri tarafından Arakan’daki insani duruma değinildiği belirtildi. Açıklamaya göre, örgüt yetkilileri, Arakanlı Müslümanların eşitlik, milliyet, hareket özgürlüğü, sağlık hizmeti, eğitim ve iş fırsatlarına erişim gibi haklarının sistematik olarak reddedilmeye devam ettiğini söyledi.

Yetkililer, oturumda Arakanlı Müslümanların, "Kamusal hayata katılma ve dini inançlarını açıkça ortaya koyma hakları hala ihlal ediliyor." açıklamasında bulundu.

Myanmar hükümetinin, Chin ve Arakan eyaletlerinde 21 Haziran’dan bu yana internet erişimini kapattığını kaydeden örgüt yetkilileri, "Arakan eyaletinin bölgedeki siviller ve geri dönmeyi bekleyen Arakanlı Müslümanlar için kesinlikle güvenli olmadığını" vurguladı.

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