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Uluslararası Af Örgütünden BM'ye Filipinler konusunda çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 14:05 | Son Güncelleme

Örgütün raporunda, Filipinler devletinin uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında işlediği iddia edilen cinayetler ve ihlallere yer verildi

Uluslararası Af Örgütü, Filipinler'de devletin uyuşturucuyla mücadeledeki insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suç işlediği iddialarına ilişkin Birleşmiş Milletler'in (BM) soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

Örgüt, Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda insan hakları ihlallerinde bulunulduğu ve insanlığa karşı suç işlendiği iddialarına yer veren bir rapor hazırladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yönetiminin yargısız infazlar sonucu birçok suç işlediğine işaret edilen raporda, polis tarafından işlenen suçların ispatı için yeterli sayıda kanıt bulunduğu belirtildi.

Yaklaşık 6 bin kişinin, polisin uyuşturucu çeteleriyle mücadelesinde öldürüldüğü belirtilen raporda, birçok kişinin de de polisle bağlantılı ancak teşkilat içinde yer almayan silahlı kişilerce infaz edildiği ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü yetkilileri, raporda BM'ye Filipinler'e yönelik acil soruşturma çağrısında bulunurken, ülkenin insan hakları temsilcileri ve komitelerinin soruşturma yapmasına izin vermesi gerektiğini vurguladı.

Örgütün Doğu ve Güneydoğu Asya Bölge Direktörü Nicholas Bequelin, uyuşturucuyla mücadele adı altında devam eden bu kirli sistemin, suçları görmezden gelmeyi ve insan öldürmeyi ödüllendirdiğini söyledi.

Uluslararası topluma Filipinler'deki ihlaller için çağrıda bulunan Bequelin, "Birleşmiş Milletler'in, İnsan Hakları Konseyi'nden başlayarak Devlet Başkanı Duterte ve yönetiminin sorumlu tutulması konusunda kararlı davranmasının zamanı geldi." diye konuştu.

Filipinler'de geçen hafta güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü bir operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirmişti.

Polis, çatışmada 3 yaşındaki kız çocuğunun yanı sıra uyuşturucu satıcısı şüphelisi babası Renato Dolorfina, Dolorfina'nın bir arkadaşı ile bir polisin öldüğünü açıklamıştı.

Ön soruşturmada, Dolorfina'nın çatışma sırasında kızını kalkan olarak kullanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedilmişti.

- İnsan hakları örgütleri Duterte hükümetini suçluyor

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini vurgulamıştı. Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

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Filipinler İnsan Hakları Raporu Uluslararası Af Örgütü

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