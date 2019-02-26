Raporda Fas'ta göçmen ve mültecileri yasa dışı olarak gözaltına alma uygulamasının sürdüğü, 2018'de yaklaşık 5 bin göçmenin sınıra yakın ücra bölgelere gönderildiği aktarıldı.

Uluslararası Af Örgütü'nün Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili bugün yayımladığı raporda, "Fas, düşünce özgürlüğüne, Huseyma ve Cerade kentlerindeki barışçıl gösterilerde olduğu gibi eylem yapma hakkına ciddi kısıtlamalar getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Ahbar el-Yevm gazetesinin kurucusu gazeteci Tevfik Buişrin'in tutukluluk halinin devam etmesini eleştiren Yasemin, söz konusu kişilerin serbest bırakılmasının, "insan haklarına saygı duyan demokratik bir toplum olma yolunda doğru bir adım" olacağını belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, Fas'ın kuzeyindeki Rif bölgesinde kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi talebiyle düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan aktivistler ile tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Fas makamlarından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Fas'ın kuzeyindeki Rif bölgesinde hükümetin bölgesel kalkınma için söz verdiği projeleri hayata geçirmediği gerekçesiyle düzenlenen gösteriler Ekim 2016'da başlayıp 2017'nin ortalarına kadar devam etmişti. Gösteriler sırasında birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Kazablanka İstinaf Mahkemesi tarafından 26 Haziran 2018'de karara bağlanan davada, gösterileri organize etmekle suçlanan Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi yirmişer yıl, gözaltına alınan 50'ye yakın kişi de 2 ila 10 yıl hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Fas Kralı 6. Muhammed, ağustos ayında 100'ü Rif Hareketi'nden 889 mahkum hakkında af kararı verdi. Ancak Rif Hareketi yöneticilerinden Zefzafi ile bazı insan hakları aktivistlerinin tutukluluğu devam ediyor.

