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Uluslararası Af Örgütünden Hong Kong polisine "aşırı güç" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 15:02 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütünden Hong Kong polisine "aşırı güç" suçlaması

Uluslararası Af Örgütü, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde görev yapan polisi, haziran ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda göstericilere "aşırı güç" kullanmakla suçladı.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan yeni saha araştırması çerçevesinde, protestolar kapsamında gözaltına alınan ve sonra serbest bırakılan 21 kişinin aralarında bulunduğu 38 görüşme gerçekleştirildi.

Örgüt tarafından belgelenen birçok vakada, gözaltına alınan bu kişilerin, Hong Kong polisi tarafından protestolarda gözaltına alınırken ve gözaltında maruz kaldıkları "işkence ve diğer kötü muamelelere" ilişkin kanıtlar sunduğu kaydedildi.

Örgütün raporuna göre, görüşme yapılan bu kişilerden hemen hepsi, herhangi bir direnç göstermemelerine rağmen gözaltına alınırken polis tarafından coplarla dövüldüklerini ya da yumruklandıklarını ileri sürdü.

Gözaltına alınan kişiler ve avukatları ile yapılan görüşmelerin, polis şiddetinin en çok gözaltı öncesi ve sırasında meydana geldiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Hong Kong polisi, hükümet karşıtı protestolar sırasında göstericilere yönelik "keyfi gözaltılar yapmak ve birçok durumda gözaltı merkezlerinde işkence boyutuna varan kötü muamelede bulunmakla" itham edildi.

Diğer yandan, örgüte konuşan kişilerden bazıları, yaşadıkları ciddi yaralanmalara rağmen polisin, gözaltında sağlık yardımı almalarına hemen izin vermediğini söyledi.

Raporda, gözaltına alınanlardan birçoğunun, avukatla görüşme taleplerinin de polis tarafından ertelendiği ya da çeşitli bahanelerle reddedildiği aktarıldı.

Kitlesel protestolar bağlamında bin 300'den fazla kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

- Hong Kong'da protestolar sürüyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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