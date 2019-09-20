Uluslararası Af Örgütü, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde görev yapan polisi, haziran ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda göstericilere "aşırı güç" kullanmakla suçladı.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan yeni saha araştırması çerçevesinde, protestolar kapsamında gözaltına alınan ve sonra serbest bırakılan 21 kişinin aralarında bulunduğu 38 görüşme gerçekleştirildi.

Örgüt tarafından belgelenen birçok vakada, gözaltına alınan bu kişilerin, Hong Kong polisi tarafından protestolarda gözaltına alınırken ve gözaltında maruz kaldıkları "işkence ve diğer kötü muamelelere" ilişkin kanıtlar sunduğu kaydedildi.

Örgütün raporuna göre, görüşme yapılan bu kişilerden hemen hepsi, herhangi bir direnç göstermemelerine rağmen gözaltına alınırken polis tarafından coplarla dövüldüklerini ya da yumruklandıklarını ileri sürdü.

Gözaltına alınan kişiler ve avukatları ile yapılan görüşmelerin, polis şiddetinin en çok gözaltı öncesi ve sırasında meydana geldiğini ortaya koyduğu ifade edildi.