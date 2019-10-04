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Uluslararası Af Örgütü'nden Irak hükümetine çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 13:34 | Son Güncelleme

Örgüt, Irak hükümetine güvenlik güçlerine göstericilerin ölümüne neden olan aşırı güç kullanmayı derhal durdurma talimatı vermesi, ölümler konusunda başlatılan soruşturmanın tamamen bağımsız ve tarafsız olmasını temin etmesi, ayrıca sosyal medya ve internet erişimini hukuksuz biçimde engellemeyi durdurması, birçok bölgede gelişigüzel sokağa çıkma yasaklarını kaldırması çağrısı yaptı

Uluslararası Af Örgütü, Irak hükümetine güvenlik güçlerine göstericilerin ölümüne neden olan aşırı güç kullanmayı derhal durdurması talimatı vermesi, ölümler konusunda başlatılan soruşturmanın tamamen bağımsız ve tarafsız olmasını temin etmesi çağrısında bulundu.

Örgütten yapılan açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra Basra, Necef, Babil ve Divaniye'den 11 gazeteci, sağlık gönüllüsü ve sivil toplum aktivistinin yanı sıra göstericiler ve görgü tanıklarıyla görüşüldüğü, Iraklı güvenlik güçlerinin göstericilere karşı kullandığı silahların görsel ve işitsel materyallerinin incelendiği belirtildi.

Görüşülen tüm görgü tanıklarının, polisin, göstericileri dağıtmak için gerçek mühimmat dahil aşırı güç kullandığını, ilk yardımda bulunulan bazı göstericilerin vücutlarında şarapnel parçalarının görüldüğünü, güvenlik güçlerinin Necef'te göstericilerin üzerine sıcak su ve aşırı derecede göz yaşartıcı gaz sıktığına şahit olunduğunu aktardığı kaydedildi.

Bağdat'taki göstericilerde yakından atılan ses bombasından ya da toplumsal olaylara müdahalede kullanılmaması gereken patlayıcı maddeden kaynaklanan yaralanmalar görüldüğü, göstericilerin ve gazetecilerin keyfi tutuklandığı haberlerinden endişe edildiği ifade edilen açıklamada, protestocuların vaatlerine artık inanmadıkları hükümetin değişmesini talep ettiği, herhangi bir gruba ya da siyasi partiye mensup olmadıklarını savundukları bildirildi.

Örgütün Ortadoğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf, "Iraklı güvenlik güçlerinin göstericilerle defalarca ölümcül ve gereksiz güç kullanarak böyle vahşice başa çıkması korkunç. Yetkililerin, güvenlik güçlerinin, göstericilerin trajik ölümlerine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan gereksiz ya da aşırı güç kullanımıyla ilgili tam anlamıyla tarafsız ve bağımsız bir soruşturmayı temin etmesi çok önemli." ifadesini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü ayrıca Iraklı yetkililere sosyal medya ve internet erişimini hukuksuz biçimde engellemeye son vermesi, birçok bölgede gelişigüzel sokağa çıkma yasaklarını kaldırması çağrısı da yaptı.

Lynn Maalouf, böyle gaddarca önlemlerle hükümetin, gösterileri kameralardan ve dünyanın gözlerinden uzak tutmaya çalıştığını belirterek "Böyle yaparak yetkililer, toplanma ve ifade özgürlüğü dahil saygı duymayı taahhüt ettikleri uluslararası yasaları ve içerideki kanunları pervasızca ihlal ediyor." diye konuştu.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilerde 42 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı.

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ırak Uluslararası Af Örgütü

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