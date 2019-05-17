HABER

Uluslararası Af Örgütünden Mısır açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 22:54 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü, Mısır'daki son tutuklamaların barışçıl muhalifler ile aktivist geçmişi olanları hedef alan yeni bir baskıya başlanacağına dair korkuya neden olduğunu bildirdi - Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Magdalena Mughrabi: - "Yetkililer, yeni bir keyfi gözaltı dalgası ile baskıları artırmak yerine barışçıl şekilde eleştiride bulunanları taciz etmekten vazgeçmeli"

LONDRA (AA) - Uluslararası Af Örgütü, Mısır'da iki muhalifin tutuklanmasının ardından hükümetin hak savunucularına yönelik yeni bir baskı dalgası başlatmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Uluslararası Af Örgütünden, işçi hakları avukatı Haytam Muhammedin ve eski siyasi aktivist Mustafa Mahir'in tutuklanmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, bu adımın barışçıl muhalifler ile aktivist geçmişi olanları hedef alan yeni bir baskıya başlanacağına dair korkuya neden olduğu belirtildi.

Örgütün Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Magdalena Mughrabi de son tutuklamaların, Mısır makamlarının ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğü haklarına yönelik yeni bir saldırıya girişeceğine dair bağımsız aktivistler ve insan hakları örgütleri arasında bir korku iklimi oluşturduğunu vurguladı.

Mısır makamlarının asılsız suçlamalarla barışçıl eylemcileri, mahkemeye çıkarmadan önce aylarca, bazen de yıllarca keyfi olarak tutuklama konusunda dehşet verici bir geçmişi olduğunu kaydeden Mughrabi, "Yetkililer, yeni bir keyfi gözaltı dalgası ile baskıları artırmak yerine barışçıl şekilde eleştiride bulunanları taciz etmekten vazgeçmeli." ifadesini kullandı.

- Tutuklamalar

Örgüte göre, Haytam Muhammedin, 13 Mayıs'ta şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle çağrıldığı polis karakolunda, Mustafa Mahir de 14 Mayıs'ta evinde gözaltına alındı.

16 Mayıs'a kadar avukatlarıyla görüştürülmeyen Muhammedin ve Mahir hakkında "terör örgütüne amaçlarını gerçekleştirmede yardım etme" suçlamasıyla 15 gün tutukluluk kararı verildi.

2013 yılında Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle devrilmesinin ardından ülkede protestolar yasaklanırken, muhalifler de hapse atıldı. İnsan hakları örgütleri de sürekli olarak, Mısır'ın ifade özgürlüğünü engellediğini ve muhaliflere baskı yaptığını belirtiyor.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Türk Konseyi ülkeleri arasında ‘Türk Ticaret ve Sanayi Odası’ kurulduTürk Konseyi ülkeleri arasında ‘Türk Ticaret ve Sanayi Odası’ kuruldu
LÖSEV'den kanser hastaları için iftarLÖSEV'den kanser hastaları için iftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mısır Uluslararası Af Örgütü

En Çok Okunan Haberler

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haliç Üniversitesi'ne baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 19 Mayıs ertesi resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Gri Kategori'de aranan terörist Raife Kutlak öldürüldü

Gri Kategori'de aranıyordu! Öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.