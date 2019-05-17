Uluslararası Af Örgütünden Mısır açıklaması

LONDRA (AA) - Uluslararası Af Örgütü, Mısır'da iki muhalifin tutuklanmasının ardından hükümetin hak savunucularına yönelik yeni bir baskı dalgası başlatmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Uluslararası Af Örgütünden, işçi hakları avukatı Haytam Muhammedin ve eski siyasi aktivist Mustafa Mahir'in tutuklanmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, bu adımın barışçıl muhalifler ile aktivist geçmişi olanları hedef alan yeni bir baskıya başlanacağına dair korkuya neden olduğu belirtildi.

Örgütün Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Magdalena Mughrabi de son tutuklamaların, Mısır makamlarının ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğü haklarına yönelik yeni bir saldırıya girişeceğine dair bağımsız aktivistler ve insan hakları örgütleri arasında bir korku iklimi oluşturduğunu vurguladı.

Mısır makamlarının asılsız suçlamalarla barışçıl eylemcileri, mahkemeye çıkarmadan önce aylarca, bazen de yıllarca keyfi olarak tutuklama konusunda dehşet verici bir geçmişi olduğunu kaydeden Mughrabi, "Yetkililer, yeni bir keyfi gözaltı dalgası ile baskıları artırmak yerine barışçıl şekilde eleştiride bulunanları taciz etmekten vazgeçmeli." ifadesini kullandı.