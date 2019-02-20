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Uluslararası Af Örgütü’nden Mısır’a infazları durdurun çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:10 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü, Mısır’da bu sabah gerçekleştirilecek olan 9 mahkumun infazının durdurulması için çağrıda bulundu.Uluslararası Af Örgütü, Mısırlı yetkililerin bu sabah idam edileceği söylenen dokuz mahkumun idamını derhal durdurması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, Mısır’da bu sabah gerçekleştirilecek olan 9 mahkumun infazının durdurulması için çağrıda bulundu.
Uluslararası Af Örgütü, Mısırlı yetkililerin bu sabah idam edileceği söylenen dokuz mahkumun idamını derhal durdurması çağrısında bulundu. Uluslararası Af Örgütü’nün Kuzey Afrika Kampanya Direktörü Najia Bounaim yaptığı açıklamada, "Dokuz adamın hayatını kurtarmak için zaman tükeniyor. Mısırlı yetkililer infazları yürütme planlarını derhal durdurarak doğru olanı yapma şansına sahipler" dedi. Bounaim, "Hiç şüphesiz, ölümcül saldırılara karışanların kovuşturulması ve işkence ile çıkarılan itiraflara dayanarak mahkumları infaz etmek veya mahkum etmek adalet değildir. Ölüm cezası acımasız, insanlık dışı ve geri döndürülemez bir cezadır. Mısır’da makamların, haksız davalardan sonra ölüm cezaları verdikleri davalar daha çoktur. Bu ayın başlarında haksız davalardan sonra en az altı kişi idam edildi. Mısır makamları cezaların infaz edilmesi yerine, ölüm cezasını bir kez ve herkes için kaldırmak için adımlar atmalıdır" açıklamasında bulundu.
Mısır’da 9 kişi, Haziran 2015’te Kahire’de meydana gelen bir saldırıda eski savcının öldürülmesi nedeniyle ölüm cezasına çarptırılmış 28 erkek arasındaydı. Erkeklerin birçoğu, cinayeti itiraf etmek için işkence gördüklerini söyledi.
25 Şubat 2018’de Yargıtay, dokuz kişiye karşı kararı onayladı ve altı kişiyi daha ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. 13 erkek gıyabında mahkum edildi ve bunlardan biri zorla Ocak ayında Türkiye’den Mısır’a döndürüldü. Mısır yasalarına göre, gıyabında cezaya çarptırılanlar, bir kez gözaltında yargılanma hakkına sahiptir.
Mısır’da en az altı kişi 2019’da işkence iddialarıyla sonuçlanan davalardan sonra idam edildi. Ölüm cezası, yaşam hakkının ihlalidir.

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