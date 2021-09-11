Uluslararası Af Örgütü’nden Suriye’de 'Karantina' Uyarısı

Bir süre önce Suriye’ye geri dönen mültecilerin işkence ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin bir rapor hazırlayan Uluslararası Af Örgütü, işkence yapılan yerlerden birinin karantina merkezi olarak kullanılmak istendiğini bildirdi. Af Örgütü, Rukban kampında kalanların buraya taşınma planları olduğunu açıkladı ve bu planlardan vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler ve Suriye Arap Kızılayı’nın Suriye-Ürdün sınırındaki Rukban kampında bulunan mültecileri Suriye’ye taşıma planları olduğunu duyurdu. Eylül ayı içinde BM’nin Rukban’da yaşayanları Humus’ta bulunan sığınaklara göndermeyi ve burada 14 gün karantina altına almayı planladığı açıklayan Uluslararası Af Örgütü, daha önce bu sığınakların Suriye yetkilileri tarafından mültecileri gözaltına almak ve sorgulamak için kullanıldığının belgelendiğini ifade etti. Uluslararası Af Örgütü’nden yapılan açıklamada, “Geri dönenlerin bazıları ülkeye girdikten sonra istihbarat merkezlerine götürüldü, bu merkezlerde gözaltına alındı ve bazı durumlarda işkenceye maruz bırakıldı ve bazılarından da bir daha haber alınamadı. BM öncülüğündeki operasyonun gerçekleştirilmesi halinde kaç kişinin Rukban’dan Suriye’ye taşınacağı bilinmiyor” denildi.

“Geri gönderme operasyonundan vazgeçin”

Uluslararası Af Örgütü Mülteci ve Göçmen Hakları Araştırmacısı Marie Forestier, BM ve Suriye Arap Kızılayı’nı çağrı yaparak, geri gönderme operasyonunu durdurmalarını istedi. Forestier, mültecilerin geri gönderilmesi halinde insan hakları ihlalleriyle yüz yüze kalacaklarını ifade ederek, “Hiç şüphesiz ki geri göndermeler Rukban’da yaşayan kadınları, erkekleri ve çocukları tehlikeye atacak. Araştırmamız, Suriye yetkililerinin Rukban’dan dönenleri özellikle hedef aldığını ve onları ‘terörle’ suçlayarak ciddi insan hakları ihlallerine maruz bıraktığını gösteriyor” dedi.

Forestier, karantina süresinin Suriyeli yetkililere mültecileri sorgulama imkânı vereceğine dikkat çekerek, “Hükümetin kontrolundaki merkezlerde uygulanan karantina tedbirleri Suriye yetkililerine geri dönenleri sorgulamaları için 14 gün süre verecek. Bu geri göndermelere izin verilmemeli. Onun yerine, Suriye ve Ürdün hükümetleri ve çatışmanın tüm tarafları acilen Rukban’a insani yardımın serbestçe erişebilmesini sağlamalıdır” diye konuştu.

Suriye’deki hak ihlalleri Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda

Bir süre önce “Eceline gidiyorsun” başlıklı bir rapor hazırlayan Uluslararası Af Örgütü, Suriye’deki iç savaştan kaçarak başka ülkelere sığınan Suriyeliler'in ülkelerine geri döndükten sonra gözaltına aldığını ve cinsel şiddet de olmak üzere çeşitli işkenceye maruz bırakıldığını açıklamıştı. Raporda yer verilen 66 olay arasında Rukban kampından dönen 10 kişinin yaşadıkları da yer aldı.

Rukban Kampı

Uluslararası Af Örgütü’nün verilerine göre Rukban, Suriye ile Ürdün sınırı arasında “kum tepesi” olarak bilinen, ıssız ve oturuma elverişsiz, kayıt dışı bir yerleşim bölgesi olarak biliniyor. 2015 başında, Suriye’deki çatışmalardan kaçan onbinlerce kişi, Ürdün yetkililerinin sınır kapılarını kapatmasının ardından “kum tepesi” olarak bilinen sınır bölgesinde mahsur kaldı. Bunun üzerine kurulan kampa yerleştirilen sığınmacıların çoğu sonradan geri döndü. Uluslararası Af Örgütü, kamptaki yaşam koşullarının son derece kötü ve kampta kalanların tıbbi bakıma, hijyen koşullarına ve temiz suya erişimi olmadığına dikkat çekti.

