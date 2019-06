Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi Eskişehir’de Yapıldı

“1 liralık harcama 7 liralık masrafın önüne geçebilir”

Afet öncesi yapılacak risk yönetimi ve dirençlilik faaliyetlerinin, afet durumunda karşı karşıya kalınacak yüksek maliyetlerin de önüne geçtiğine vurgu yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, 4 aşamalı afet yönetimi döngüsünü katılımcılara anlattı. Ekonomik ve çevresel kayıpların ortadan kalkmasını sağlayacak faaliyetler için çalışmak gerektiğini söyleyen Güllüoğlu, “Genelde, uluslararası literatürde 1 liralık harcamanın karşılığında afet öncesi yapılan çalışmalar için 4 ila 7 liralık bir masraf azaltılmış olur. Amerika’da yapılan bir çalışmada yapılan her 1 dolarlık çalışmanın karşılığında, farklı afet türlerine göre 6 dolar, 10 dolar ve 12 dolara kadar yapılan masraflar önlenmiş olur. Kurtarma faaliyetleri, binanın yıkılması gibi toplam masraf önlenmiş olur. Ülkemizde bu nokta korunmak anlamında önemli. O yüzden yapacağımız her bir dirençlilik faaliyeti, esasında sosyal ve ekonomik kalkınmaya da katkı sağlayacak faaliyetlerdir. Afet yönetimi döngüsünün her bir aşaması yani 4 aşama. Bu aşamaları kısaca söylemek gerekirse, afet olduktan sonraki müdahale ondan sonraki iyileştirme, afetten hemen önceki hazırlık ve daha öncesinde yapılması gereken risk azaltma. Bu 4 aşamanın her bir kısmında yapılan faaliyetler, dirençlilik faaliyetleriyle ilişkili olsa da risk azaltma faaliyetleri dirençliliğin tamamen örtüşen alanını ifade ediyor. Neden yapmalıyız? Doğrudan ve dolaylı olarak ekonomik ve çevresel kayıpların önüne geçmek adına yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

“40’ın üzerinde meslek grubu bu işin içinde”

Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak kongreye ev sahipliği yapmanın gurunu yaşadıklarını belirten Rektör Döveroğlu ise şunları belirtti;

“Gerçekten çok sayıda destekçisi olan, iş birliği ile gerçekleştirilen bu toplantının hem şahsım adına hem katılan tüm kurum kuruluşlar adına çok önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. 40 üzerinde farklı meslek grubunun bu sürecin içerisinde yer aldığını görmek, buna şahitlik etmek gerçekten çok kıymetli. Çok farklı boyutları olan bir süreç hiç kuşkusuz. Doğal afetlerin artık çok sıklıkla yaşandığı günümüzde, bu tür olaylara karşı hazırlıklı olarak, doğru planlarla bu olay gerçekleştiğinde nitelikli insan kaynağına ve nitelikli bilgiye ihtiyacımız olduğunu hepimiz biliyoruz.”