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Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 16:00 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, Ara Güler ve Prof.

Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'i Anma ve 1'inci Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı.
Karacasu Kaymakamlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'i Anma ve 1'inci Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, Afrodisias kralı ve kraliçesinin seçilmesiyle başladı. Afrodisias kraliçesi, Karacasu Kaymakamlığı'nda görevli İkbal Görgülü oldu. Kral ise Hüseyin Alparslan Aytaç seçildi. Kral ve kraliçenin seçilmesinden sonra Cumhuriyet Meydanı'nda törene geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Daha sonra kortej yürüyüşüne geçildi. Kral ve kraliçenin eşlik ettiği kortej yürüyüşü, Belediye Meydanı'nda son buldu. Etkinlikle ilgili Vali Yavuz Selim Köşger, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal birer konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra 'Ara Güler'den Seçkiler' adlı fotoğraf sergisi açıldı.

FOTOĞRAFLI

Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladıUluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladıUluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladıUluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı

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