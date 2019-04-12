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Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi Kırşehir'de başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 17:07 | Son Güncelleme

Kongreye yurt içi ve dışındaki üniversitelerden 190 bilim insanı katılıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) yurt içi ve yurt dışında 8 üniversitenin desteğiyle düzenlediği Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi başladı.

Kırşehir Bağbaşı Yerleşkesi Kongre Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki kongrenin açılış törenine 16 ülkeden 190 bilim insanı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Düzenleme Kurulu adına konuşma yapan KAEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Ahi Evran Veli ve Ahilik kültürü hakkında bilgi vererek, Tıp Fakültesinde çağdaş tıp yöntemlerini medeniyetin değerleriyle bütünleştirerek insanlığa katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kongreyi yurt dışından 6, yurt içinden 2 üniversitenin desteğiyle düzenlediklerini belirten Karahocagil, ulusal ve uluslararası bazda 190 bilim insanın katılmasını önemsediklerini vurguladı.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Güneş de kongrede, alanında uzman 67 bilim insanının bilgi ve deneyimlerini 19 oturumda katılımcılarla paylaşacağını ifade etti.

Destek veren tüm üniversitelere teşekkür eden Güneş, Azerbeycan'dan Bakü Devlet, Ukranya'dan Odessa National Medical, Filistin’den An Najah National ve Al Quds, Bulgaristan’dan Plovdiv Medical üniversiteleri ile Afganistan’dan Tolo-E Saadat Higher Education Enstitüsü, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinin kongreye destek verdiğini kaydetti.

KAEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Kurt, kongreye katkı sağlayan üniversite temsilcilerine plaket takdim etti.

Kongrede, farklı oturumlarda sağlık bilimleri alanında 361'i sözel toplam 421 bildiri sunulacak.

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

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