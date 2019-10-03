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Uluslararası Ahilik Sempozyumu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 13:07 | Son Güncelleme

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya: - "Ahilik tarihini detaylı şekilde ortaya çıkaracağız. Ahilik, Anadolu toplumu özelinde bizim en kıymetli değerimiz, kültürümüzdür"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Anadolu toplumunun değeri Ahiliğin tarihini detaylı şekilde ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Karakaya, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Ahilik Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Ahiliğin dönemler halinde derin şekilde incelenmesi ve sonraki nesillere de doğru aktarılması gerektiğini belirtti.

Ahiliğin yaşayan bir değer ve yaşam felsefesi olduğunu vurgulayan Karakaya, Ahiliğin devlet üniversitelerinde zorunlu ders olarak ilk kez Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde okutulduğunu ifade etti.

Sempozyumda 1600 ile 1900 yılları arasındaki dönemi kapsayacak şekilde "Osmanlı Klasik Çağı Sonlarından Cumhuriyete Kadar Ahilik" konusunda görüşlerin sunulacağını anlatan Karakaya, şunları kaydetti:

"Daha önce yapılan sempozyumlarla beraber Ahilikle alakalı derinlemesine bir araştırma ve bilgi kaynağı oluşturma amacındayız. Ahilik tarihini detaylı şekilde ortaya çıkaracağız. Ahilik, Anadolu toplumu özelinde bizim en kıymetli değerimiz, kültürümüzdür. Üniversiteler de bu kültürü bilimsel perspektiflerle çalışarak onu yeni nesillere aktaracak en yetkili kurumlardır. Ahi Evran Üniversitesi olarak, Ahilik kavramına ait mirası bizden sonraki gençliğe bırakmış olacağız."

- Bildiriler kitap haline getirilecek

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel ise programda Balkan ülkeleri, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile İran ve Filistin başta olmak üzere farklı ülkelerden bilim insanlarının bildiri sunacağını söyledi.

Gökbel, bu sempozyumdaki bildirileri de kitaplaştırmak istediklerini dile getirdi.

Sempozyumun açılış oturumunda ise Prof. Dr. Ejder Okumuş, Prof. Dr. Gül Akyılmaz, Doç. Dr. Ahmet İnanır ve tarihçi Sadık Müfit Bilge, Ahiliğin Osmanlı Devleti'ne etkileri, faaliyetleri ve topluma yansımalarıyla ilgili sunum yaptı.

Farklı oturumlarda 3 gün sürecek sempozyumda, yaklaşık 200 bilim insanı 70 bildiri sunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ahilik Kırşehir Prof. Dr. Vatan Karakaya Uluslararası Ahilik Sempozyumu

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