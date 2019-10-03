Uluslararası Ahilik Sempozyumu başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Anadolu toplumunun değeri Ahiliğin tarihini detaylı şekilde ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Karakaya, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Ahilik Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Ahiliğin dönemler halinde derin şekilde incelenmesi ve sonraki nesillere de doğru aktarılması gerektiğini belirtti.

Ahiliğin yaşayan bir değer ve yaşam felsefesi olduğunu vurgulayan Karakaya, Ahiliğin devlet üniversitelerinde zorunlu ders olarak ilk kez Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde okutulduğunu ifade etti.

Sempozyumda 1600 ile 1900 yılları arasındaki dönemi kapsayacak şekilde "Osmanlı Klasik Çağı Sonlarından Cumhuriyete Kadar Ahilik" konusunda görüşlerin sunulacağını anlatan Karakaya, şunları kaydetti:

"Daha önce yapılan sempozyumlarla beraber Ahilikle alakalı derinlemesine bir araştırma ve bilgi kaynağı oluşturma amacındayız. Ahilik tarihini detaylı şekilde ortaya çıkaracağız. Ahilik, Anadolu toplumu özelinde bizim en kıymetli değerimiz, kültürümüzdür. Üniversiteler de bu kültürü bilimsel perspektiflerle çalışarak onu yeni nesillere aktaracak en yetkili kurumlardır. Ahi Evran Üniversitesi olarak, Ahilik kavramına ait mirası bizden sonraki gençliğe bırakmış olacağız."