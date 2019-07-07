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Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 22:39 | Son Güncelleme

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, kortej yürüyüşüyle başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, kortej yürüyüşüyle başladı.

Atatürk Heykel Anıtı'ndaki çelenk sunumunun ardından konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, halk dansları yarışmasının dili, dini, rengi ne olursa olsun ayrım yapmadan, evrensel barışa ve kardeşliğe atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

Yabancı dansçılara katılımları nedeniyle teşekkür eden Başkan Aktaş, şunları kaydetti:

"Bir kültür harmanı olan Bursa'da dünyanın tanık olacağı bu renk cümbüşü, dünya halklarının dostluk ve hoşgörüsünün dansı olacak. Geleceği aydınlık Anadolu şehri, yerel değerlerini evrensele dönüştürme gayretini her fırsatta ortaya koyan Bursa'da, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Yarışma vesilesiyle şehrimize gelen tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın, esenlik mesajlarıyla dünya barışına katkı sunmasını diliyorum."

Daha sonra beyaz güvercinler uçurularak başlayan yürüyüş boyunca Arjantin'den Meksika'ya, Moğolistan'dan Bosna'ya, Özbekistan'dan Polonya'ya ve Senegal'den Güney Kore'ye kadar 29 ülkeden gelen yabancı dansçıların gösterileri de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Atatürk Anıtı önünde başlayıp, İnönü, Cumhuriyet ve Altıparmak caddeleri üzerinden devam eden kortej Kültürpark'ta tamamlandı.

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması 12 Temmuz'da sona erecek.

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Bursa kortej Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması

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