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Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 02:19 | Son Güncelleme

Bursa'da düzenlenen yarışmada Gürcistan ekibi birinci oldu

Bursa'da bu yıl 33'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması"nda Gürcistan ekibi birinci oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından gerçekleştirilen festivalde halk dansları yarışmasının finali Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda yapıldı.

İzleyicilerden büyük ilgi gören final gecesinde, katılımcı 21 ülkenin halk dansları toplulukları performanslarını sergiledi.

Birinciliği Gürcistan'ın kazandığı yarışmada Türkmenistan ikinciliği, Bulgaristan üçüncülüğü elde etti.

Ödülleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş takdim etti.

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Bursa Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması

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