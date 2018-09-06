Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, 'Mahalle Kültürü' temasıyla bu yıl 19’uncusu düzenlenen 'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali' açılış programı ile başladı. Türkiye’nin ilk ve tek belgesel film festivali olma özelliğine sahip 19’uncu 'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali' kortej yürüyüşü ile başladı. Milyonların yıllarca ilgi ve beğeniyle izlediği mahalle kültürünün televizyona yansıması sonucu hafızalara kazınan 'Mahallenin Muhtarları' ve 'Bizimkiler' dizisinin bazı oyuncuları da yürüyüşe katıldı. Karabük Vosvos Kulübü ile Safranbolu Off-Road Kulübü ve Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü üyeleri de yürüyüşe araçlarıyla katıldı. Köyiçi mevkiinde bando eşliğindeki yürüyüş, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Burada yapılan törende konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, ''Bizi biz yapan değerlere her zaman vurgu yapan, aynı zamanda bunu Safranbolu'yu Safranbolu yapan değerlerle harmanlayan bir festivali daha yapmaktan dolayı mutluyuz'' dedi. Konuşmanın ardından Ürkmezer, sinemaya önemli katkılar sağlayan ve unutulmazlar arasına giren sanatçılar Serpil Tamur, Anta Toros, Ayşe Kökçü, Alp Balkan, Ümit Yesin, Mine Şenhuy Teber, Müjgan Ağralı, Filiz Kaynak, Güler Ökten, Hikmet Körmükçü, Sabriye Kara, Atılay Uluışık, Songül Ülkü ve yönetmen Umur Bugay'a plaket verdi. Daha sonra 3 gün sürecek olan festival meşalesi yakıldı. Program, yöresel halk oyunları, Dj Emre Yıldırım performansı ve havai fişek gösterisiyle sona erdi. Festival Cumartesi günü sona erecek.

