Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali start alıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu bu sene 20. kez Safranbolu Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ile ilçeyi sanatseverlere açıyor.

Ana teması “Kültürel Miras ve Korumacılık”, yan teması ise “Safran” olarak belirlenen festival, 25- 28 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Festival kapsamında kentin tanıtılmasına katkı sağlamak için düzenlenen ve alanında rekor başvuru alan Belgesel Film Yarışması ve Fotoğraf Yarışmasında da ödüller sahiplerini bulacak. Yurt içi ve yurt dışından pek çok sanatçı ve sanatseveri bir araya getirmesi planlanan festivalin renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.

Festivalin Safranbolu’nun tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Bizim için ayrı bir önem taşıyan ve bu yıl 20.’sini düzenleyeceğimiz Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali içerik olarak çok daha kapsamlı olacak. Festival Komitesi olarak olarak her kesimden insanımıza hitap eden, bilgilendiren, eğlendiren bir festival olması için gece gündüz çalıştık” dedi.

Festivalin aynı zamanda tanıtıma da büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken Başkan Köse, “Kültürel Miras ve Korumacılık” ana temasının yanı sıra her yıl belirlenen yan temanın da ilçemizin altın çiçeği “Safran” olsun istedik. Bunun yanı sıra bol bol kültür, sanat ve eğlencenin yaşanacağı festivalimize tüm sanatseverleri ile Karabük ve Safranbolulu hemşerilerimi bekliyorum” diye konuştu.

25 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’da Festival Komitesinin Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayacak olan etkinlikler 4 gün boyunca devam edecek.

Diğer yandan festival kapsamında proje destek yarışmasında finale kalan eserler de belli oldu. Dr. Öğretim Üyesi Hakan Aytekin, Dr. Öğretim Üyesi Bedirhan Karakurluk, Dr. Öğretim Görevlisi Kurtuluş Özgen, araştırmacı Aytekin Kuş ve Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan tarafından değerlendirilen dört proje finale aşamasına geçti. Festival kapsamında düzenlenen proje destek yarışmasında Nusret Oğuzhan Yıldız ve Deniz Tosun’un "Musavvir", Erol Mutlu’nun "Orta Asya’dan Safranbolu’ya", Yavuz Özer’in "Safranbolu’da Mekan" ve Mehmet Köprü’nün "Safranın Yolculuğu" isimli eserleri finale kalan projeler oldu.

