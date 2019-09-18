Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 25-28 Eylül'de düzenlenecek "20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Jüri üyeliğini Hamit Yalçın, Gülcan Acar, Tahir Uzun ve Bahadır Acar'ın yaptığı ve 140 kişinin 604 eserle katıldığı yarışmada, 30 fotoğraf sergilenmeye değer görüldü.

Ahmet Fatih Sönmez'in "Hallaç" isimli eseriyle birinci olduğu yarışmada, Hakan Yaralı "Bin Yıllık Düğün" isimli eseriyle ikinciliği, Kayhan Güç ise "Güç" isimli eseriyle üçüncülüğü elde etti.

Cemil Belder ise "Tarihin Aynasında" eseriyle "Safranbolu Özel Ödülü"nü kazandı.

Ödüller, festival kapsamında düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

