Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı gerçeğini aratmadı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Azerbaycan, KKTC, İngiltere, Pakistan, Katar ve Romanya'nın kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katılımıyla düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 2019 basın turu, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirildi.

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında katılımcılara, ilk olarak tatbikatta görev alacak helikopterler tanıtıldı. Daha sonra katılımcılar ve 7 ülkeden 11 askeri seçkin gözlemci, Türk Yıldızları'nın 6 uçakla gerçekleştirdiği gösteriyi izledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Atış Sahasında yapılan tatbikata ise Azerbaycan, KKTC, İngiltere, Pakistan, Katar ve Romanya'nın kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurları katıldı.

Diğer ülkeler ile birlikte çalışabilirlik seviyesini geliştirmek ve iş birliği alanlarını belirlemek üzere yapılan tatbikatta; jet uçakları, helikopterler ve kurtarma timleri görev aldı.

"Hayatta kalma, kaçma ve kurtulma" usullerini geliştirmek ve uçucuların eğitim seviyelerinin artırılmasının hedeflendiği tatbikatta, müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryolar icra edildi.