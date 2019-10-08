Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri 80’i aşkın ülkeden binlerce öğrencinin ilgi odağı oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri, 80’i aşkın ülkeden öğrenci alarak yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ ve Sivas’ta olmak üzere toplamda 13 adet bulunan Uluslararası Anadolu Anadolu İmam Hatip Liselerine dünyanın birçok noktasından gelen yabancı uyruklu öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri’nde eğitim görmek üzere 83 ülkeden 4 bin 337 öğrenci başvurdu, yapılan yazılı ve sözlü sınav neticesinde 423’ü erkek 105’i kız olmak üzere toplam 528 öğrenci başarılı olarak uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde burslu olarak okumaya hak kazandı.

Temelleri 1993 yılında atıldı

Uluslararası Anadolu Anadolu İmam Hatip Liselerinin temelleri 1993 yılında Mersin ili Bozyazı ilçesinde Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk vatandaşlarının çocuklarının yetiştirilmesi ve milli kimliklerinin korunması amacıyla ve diğer Avrupa ülkelerinden gelecek Türk çocuklarının okuyabileceği, İngilizce öğretim yapacak olan Anadolu İmam hatip lisesinin açılması ile temelleri atıldı.

2006 yılında Kayseri’de açılan Şehit Ömer Halisdemir (Mustafa Germirli) Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi ile bugünkü adını aldı. Sonraki yıllarda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ ve Sivas gibi farklı illerde açılan uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin sayı 2019 yılı itibariyle sayısı 13.