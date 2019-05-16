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Uluslararası Andrey Karlov Vakfının ofisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:29 | Son Güncelleme

Uluslararası Andrey Karlov Vakfının ofisi açıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Uluslararası Andrey Karlov Vakfının ofisi düzenlenen törenle açıldı.

Ofisin açılışı için düzenlenen törene Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Uluslararası Andrey Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlova, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Rektörü Anatoliy Torkunov ile Türkler ve Ruslar katıldı.

Büyükelçi Samsar burada yaptığı konuşmada, vakfın çalışmalarını Büyükelçi Andrey Karlov’un Türk-Rus ilişkilerine katkısının devamı olarak değerlendirdiğini belirtti.

Vakfın çalışmalarının bugüne kadar hem Türkiye hem de Rusya’da ilgi görmeye başladığına dikkati çeken Samsar, “Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesi açısından Sayın Karlov’un idealleri doğrultusunda bu ofiste çok iyi işler yapılacağına eminim.” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara’da düzenlenen bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yer alan şüpheli ve tanık beyanları, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ bağlantısını ortaya koymuştu.

İddianamede, FETÖ mensuplarının, cinayetin işlendiği serginin açılış tarihinin, Moskova'da Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Suriye konulu toplantıdan bir gün önce olan 19 Aralık 2016'ya alınması için çaba gösterdiği belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, suikastın ardından yaptığı açıklamada, “Bu elbette Rus-Türk ilişkilerinin normalleşmesini bozmaya yönelik bir provokasyon.” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Moskova Uluslararası Andrey Karlov Vakfı

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