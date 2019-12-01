Ankara Ticaret Odasının "Düğüm Çözülüyor" temasıyla 4’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sona erdi.

4. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sona erdi. Marka Buluşmaları’nın son gününde 67 konuşmacı yer alırken, 11 farklı salonda atölyeler, eğitimler ve sertifika programları gerçekleşti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, beraberindeki ATO Başkanı Gürsel Baran, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları Çalışma Grubu Başkanı Nihat Uysallı, Başkan Yardımcısı Süleyman Ekinci ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları etkinlik alanını gezdi. Gençlerin ilgi gösterdiği akıllı teknolojiler içeren bölümleri inceleyen Hisarcıklıoğlu, drone eğitimi alan bir katılımcıya da sertifikasını takdim etti. Hisarcıklıoğlu, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları için ATO yönetimini kutladı. "150 ihtiyaç kalemine karşı 40 bin ürün”

Etkinliğin son gününde trend avcısı M. Serdar Kuzuoğlu, “Yeni İnsan ve Yeni Haller” adlı sunumunda ihtiyaç fazlası üretimin pazarlama alanını doğurduğunu belirterek, tüketicilerin de pazarlama stratejilerinden etkilenerek ihtiyaçları olmayan tüketim alışkanlıkları edindiğini anlattı. Kuzuoğlu, “1980’lerde büyük alışveriş merkezlerinin raflarında yer alabilecek ürün sayısı 8 bin civarıyken, 2000’li yıllarda raflar 40 bin ürünle sıralı. Bir aile aylık 150 ihtiyaç kalemini edinmesi gerekirken, raflardaki 40 bin ürüne maruz kalıyor” ifadelerini kullandı.

“Ara malını kendimiz üretmeliyiz”

“Uluslararası Siyasi Gelişmelerin Ekonomik Parametreler ve Firmalar Üzerine Etkisi” başlıklı sunum ise Akademisyen, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin tarafından yapıldı. Türkiye’nin dünyanın en büyük 18. ekonomisi olduğunu aktaran Alkin, “Cari açık ve bütçe açığı bizim yumuşak karnımız. İthal ettiğimiz ara malını

kendimiz üretmeli, döviz kazandıran faaliyetleri artırmalıyız. Gelişmiş ülke ile gelişmekte olan ülke arasındaki fark, yatırımların önceliğinin tespitidir” ifadelerini kullandı. “Devir kripto para devri"

Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Önder Halisdemir, “Faizin Sonu: Yeni Finansal Mimari” adlı sunumunda merkez bankaları, kamu düzenleyici otoriteleri ve özel düzenleyici otoriteler hakkında bilgi verdi. Kağıt paraların yerini kripto paralara bırakacağını kaydeden Halisdemir, gelişen teknolojilerin istihdam alanında gerçekleştireceği etkileri anlattı. "Türkiye’nin ilk animasyon stüdyosu Ankara’da"

Yönetmen ve Yapımcı İsmail Fidan, “Animasyon Sektöründe Markalaşma” başlıklı konuşmasında Türkiye’de ilk defa Ankara’da kurulan animasyon stüdyolarında oluşturulan TRT’nin Rafadan Tayfa çizgi filminin başarı hikayesini anlattı. Fidan, Ankara’da kurdukları İSF Studios’un yüksek teknolojili ekipmanı ve çalışma kadrosu ile kuşaklararasında köprü oluşturduğunu söyledi. Fidan, "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin 27 Aralık’ta sinemalarda gösterime gireceğini bildirdi.

“Geleneksel endüstriye alternatif enerji kaynağı”

Uluslararası Denizcilik Odası ve CIPR Enerji Liderlik Platformu Üyesi Stuart Neil, “Dünyayı Değiştirmek: Enerji ve Denizcilik Şirketleri PR Profesyonellerinden Ne İstiyor” başlıklı sunumunda geleneksel endüstriye alternatif enerji kaynaklarının sağlanması gerektiğini söyledi. İletişim yöntemlerinin değişmesiyle birlikte bakış açılarının da değiştiğini aktaran Neil, halkla ilişkiler alanında çalışanların itibar yönetimi ile yeni yöntemlere karşı güven oluşturmaları gerektiğini dile getirdi. "Sosyal medyanın etkileyen isimleri"

“Influencer Marketing’de Markalaşma” başlıklı panel Nilüfer Gürtekin Yalçınkaya moderatörlüğünde altı fenomen isimle yapıldı. Panelistlerden "Var Böyle Tipler" hesabının sahibi Influencer Kıvanç Talu, markaların takipçi kitleye yönelik doğru konularda doğru şekillerde içerik üretimi sağlaması gerektiğini vurguladı. Blogger Ahmet Faik Karanis, marka iş birliklerinde yalnızca kullanıp beğendiği ve tavsiye edebileceği ürünleri takipçileri ile paylaştığını anlattı. Influencer ve Fotoğraf Sanatçısı Hakan Kütahya ise, stiline uygun ve yaşamını yansıtan içerikler üreterek kendi markasını oluşturduğunu söyledi.

Mad Bangz CEO’su Melis Ayça Değirmencioğlu, Ankara’da kurduğu markasını örnek göstererek başarılı olmak için İstanbul’da faaliyet göstermek gerekmediğini, dijital ortamla birlikte coğrafi sınırların kalktığının altını çizdi. Stilist ve Moda Bloggerı Gamze Biran, markalaşma aşamalarının finans yönetimini de beraberinde getirdiğini belirtti. Blogger Saadet Algan ise sosyal medyada güvenilir bir içerik üreticisi olmanın ilk koşulunun güvenir olmaktan geçtiğini kaydetti.

“Derdi olmayan bir söylemin seyirciyle buluşması mümkün değildir”

Aktör Erdal Beşikçioğlu, “Sinemada Karakter Yönetimi” başlıklı panelde konuştu. Sinema perdesindeki karakterlerin izleyici tarafından kabul görmesine ilişkin koşulları anlattı. Beşikçioğlu, “Derdi olmayan bir söylemin seyirciyle buluşması mümkün değildir” ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından salondaki dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu, büyük çoğunluğunun İstanbul’da çekildiği dizi ve filmler için, “Ankara’da dizi çekmek İstanbul’un üçte biri maliyetine geliyor. Ulaşımdan sete kadar Ankara bu işi yapmak için daha kolay imkanlar sunuyor. İstanbul ikonikleşmiş bir kentimiz fakat Türkiye’deki her bir şehir farklı değerleri ile dizi çekmeye çok uygun” dedi. “Sosyal medya doğru bilgiye erişimi zorlaştırıyor"

Ingage Dijital Pazarlama Teknoloji ve Ürün Geliştirme Müdürü Bora Denizci, “Dijitalleşme ile Birlikte Değişen Kullanıcı Davranışları” adlı sunumunda internet kullanım oranlarının artarak bilgiye ulaşmayı kolay, doğru bilgiye ulaşmayı ise zor kıldığını söyledi. Denizci, “Özellikle sosyal medya ile birlikte bir temele dayanmayan yanlış bilginin yayılması çok kısa zamanda gerçekleşiyor. Bu yanlış bilgi ise çoğunlukla kara propaganda için kullanılıyor” ifadelerini kaydetti.

“Tüketici deneyimi markanın kaderini belirler”

“Empati: Çok Kanallı Bir Dünya’da Büyük CX’i Çözmenin Kilidi” adlı sunumunda Forbes Teknoloji Yazarı Oisin Lunny, insanlığın mobil teknolojileri büyük bir hızla tükettiğini anlattı. Lunny, “Bizler bilginin çıkış noktasıyız. Her şey öyle büyük bir hızla bizlere ulaşıyor ki bunları işleyerek bilgi haline getirecek vaktimiz olmuyor” diyerek 2010’lu yıllarla birlikte tüketici deneyiminin önem kazandığını ve kötü tüketici deneyiminin büyük bir markayı günler içinde milyonlarca dolarlık zarara uğratabileceğini dile getirdi. “Reklam veren çözülmesi gereken problemini bilmeli”

Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) Üyeleri ile yapılan panelin moderatörlüğü Fol Studio Yaratıcı Yönetmeni, GMK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Ölmez tarafından yapıldı. Panelistlerden Titrifikir Kurucu ve Yaratıcı Yönetmeni, GMK Üyesi Cem Akar, tasarımın tek başına anlam oluşturan bir alan olmadığını belirterek, ajansların fikir üretme süreçlerinden bahsetti. TBWA İstanbul Tasarım Yönetmeni ve GMK Üyesi Özge Güven, iyi bir tasarım oluşturabilmek için konuya tüm yönleriyle hakim olmak gerektiğini belirtti. Tasarımcı ve GMK Üyesi Engin Kafadar, iyi bir reklam verenin markasını ve problemini bilerek çözüm üretmek istemesi gerektiğinin altını çizdi.

“Başarmak istediklerinizi düşünerek motive olun”

Girişimci, Yazar Jamil Qureshı, “Yüksek Performans Psikolojisi” adlı konuşmasında başarıya giden yolda kişinin öz farkındalığa sahip olmasının, güçlü ve zayıf yönlerini iyi bilmesinin gerekliliğinden bahsederek, “İnsanlar, kaybetmekten korktukları şeyleri düşünerek değil başarmak istedikleri şeyleri düşünerek daha çok motive oluyorlar. Bu sebeple iş dünyasında yüksek performans elde etmek için olumlu şeylere odaklanarak yola çıkmak gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. “Olumsuz stres bireyleri engeller”

Yazar, Konuşmacı ve Meditatif Rehber Mert Güler, “Yeni Nesil Stres Yönetimi” sunumunda hayatındaki düğümlerden ve bu düğümleri nasıl çözdüğünden bahsetti. Olumlu ve olumsuz stres türlerini anlatan Güler, “Olumsuz stres bireyleri engeller. Olumlu stres yönetilebilirse insanları motive eder, stressiz hayat mümkün değil, bu yüzden stres ile başa çıkmayı öğrenmek gerekiyor” ifadelerini kullandı. “Sahte, taklit ve kaçak ürün”

“Sürdürülebilir Marka Olmak İçin Sahte, Taklit ve Kaçak Ürünler ile Neden ve Nasıl Mücadele Etmeliyiz?” başlıklı panel Kurumsal İletişim Danışmanı Özlem Dalga tarafından modere edildi. Panelistlerden Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği (ETMK) Başkanı Eray Sertaç Ersayın, markaların arkasında sadece ürünün değil bir vaadin olduğunu ve sahtecilerin ürünle birlikte o ürünün arkasındaki vaadi de çaldığını anlatarak, “Sahte ürün üretimiyle oluşan kayıp sadece maddi değil kuşaktan kuşağa aktarılan iş yapma değerlerini de yok ediyor. Sahte marka ile süren bir endüstrinin devamlılığı mümkün değildir” diye konuştu.

Marka Koruma Grubu Sözcüsü Aslıhan Aydınlık, dünya ticaretinin yüzde 2,5’inin sahte ve kaçak ürünlerle işlediğini bu rakamın yaklaşık 500 milyar dolara denk geldiğini belirterek, “Sahte, kaçak ve taklit piyasasını konuşuyoruz çünkü markaların sürdürülebilirliği ile ilgili büyük bir tehdit olarak karşımıza çıkarak yerli üreticinin önünde büyük bir engel yaratıyor” ifadelerini aktardı.

Sahte ürünleri tasarım ve üretim süreçleri açısından ele alan Tasarımcı Özlem Tuna, sahte ürünlerin sanatçının motivasyonunu kırdığını ve oluşturucu gücü olumsuz etkilediğini, uluslararası alanda daha güçlü marka değerleri ile ön plana çıkabilmek için devletin ve kurumların küçük markaların yanında olması gerektiğini söyleyerek, “Devlet ile birlikte olduğumuzda sesimizin daha güçlü olacağına inanıyorum” dedi.

“Teknolojiyi farklı kullanan marka sıyrılır”

Demirören Medya Grubu Dijital Mecralar ve MedyaNet Reklam Grup Başkanı Metin Güleç, “Dijitalle Birlikte Büyümenin Yolları” dönüşüm ve karlılığın dijital yatırımdan geçtiğini dile getirerek, “Gelişen teknolojilere erişimin kolaylaştığı günümüz koşullarında farklılık oluşturarak sıyrılmak için teknolojiyi oluşturucu şekillerde kullanıp markamızı büyütmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu. UAMB’da son gün eğitimleri

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’nın son gününde, 11 ayrı salonda 40’ı aşkın başlıkla alanında yetkin isimler ve üniversite öğretim üyeleri tarafından verilen eğitimlerle adeta bir eğitim fırtınası estirildi. Bu eğitimler arasında “Dijital Medyada Trendler, Neden Dijital Pazarlamacı Olmalıyım, Kişiler İçin Etkili Linkedin Kullanımı, Dijital İletişimciler Görsel Hikâye Anlatmanın Gücünü Nasıl Kullanır?, Geçmişten Günümüze Sinemada Simgeler, Yeni Medyada Görsel Hikâye Anlatımı, Görsel İşitsel Anlatı Üretici Olarak Akıllı Telefonlar, Animasyon ve Video Oyunlarının Dünyası, Yeni Zamanlarda Marka Sadakati, Dijital Siyasal İletişim, İletişim Kampanyalarında Artırılmış Gerçeklik, Fenomen olmak ya da Olmamak, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Ambalaj Tasarımı ve Marka, Kurumsal Kimlik ve Marka” gibi konular yer aldı.

ATO Başkanı Baran gençlerle e-spor oyunlarına katıldı

Üç günlük büyük buluşma BKM Mutfak ekibinin ‘Black Mirror’ ve ‘Gordion Düğümü’ skeçleri ile sonlandı. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’nın alt salonunda canlı satranç gösterileri, drone eğitim programları, elektronik oyunlar ve daha pek çok aktivitenin yer aldığı etkinlik alanı da program sürecinde başkentliler tarafından ilgi gördü. Etkinlik alanını gezerek katılımcılardan bilgi alan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran gençlerle karşılıklı e-spor oyunu oynadı.

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