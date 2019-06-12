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Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 01:22 | Son Güncelleme

Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Hükümeti Arasında Savunma Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete'de yer alarak, yürürlüğe girdi

Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yer alan kanunlarda, 31 Mart 2018 tarihinde Giresun'da imzalanan "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, Gürcistan Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Mutabakat Muhtırası" ile 23 Ocak 2019 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğu belirtildi.

Söz konusu kanun hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kanun Resmi Gazete

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