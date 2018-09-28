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Uluslararası Antalya Film Festivali'nin biletleri satışta

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 17:22 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 55'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali'nin biletleri, bugün satışa çıkarıldı.

Uluslararası Antalya Film Festivali'nin biletleri satışta

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 55'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali'nin biletleri, bugün satışa çıkarıldı.
Kentte, bu sene 29 Eylül- 5 Ekim günlerinde düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali'nin resmi film seçkisi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Festival filmlerinin biletleri, bugün satışa sunuldu. Antalya Kültür Merkezi'nin gişesine ilk günden akın eden sinemaseverler, festival kapsamında gösterilecek, dünya çapında adından başarılarıyla söz ettiren yönetmenlerin filmlerini izlemek için biletlerini aldı. Sanat direktörlüğünü Mike Downey'in yürüttüğü festivalin yarışma seçkisinde yer alan filmler şöyle:
'Hirokazu Koreeda-Bir Aile İşi (Shoplifters), Alvaro Brechner-12 Yıllık Gece (A-Twelve-Years-Night), Pawel Pawlikowski-Soğuk Savaş (Cold War), Nadine Labaki-Capernaum, Sergey Dvortsevoy-Ayka, Derek Doneen-Kailash, Cristine Gallego ve Ciro Guerra- Göç Mevsimi (Birds of Passage), Jafar Panahi-Üç Yüz (Three Faces), Mustafa Karadeniz-Çınar (Planetree) ve Sefa Öztürk Çolak-Güven (Trust)'
Tamamı Türkiye prömiyeri olacak yarışma filmleri, halkın ve genç izleyici jürisinin beğenisine sunulacak.

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Uluslararası Antalya Film Festivali'nin biletleri satıştaUluslararası Antalya Film Festivali'nin biletleri satıştaUluslararası Antalya Film Festivali'nin biletleri satışta

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