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Uluslararası Antalya Piyano Festivali başlıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 15:06 | Son Güncelleme

SANATSEVERLERİN her yıl heyecan ve merakla beklediği 19'uncu Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1- 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Uluslararası Antalya Piyano Festivali başlıyor

ANTALYA, (DHA)- SANATSEVERLERİN her yıl heyecan ve merakla beklediği 19'uncu Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1- 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Tüm dünyadan önemli sanatçıların sahneye çıkacağı festivalin sanat yönetmenliğini ise Türkiye'nin alanında en önemli isimlerinden şef Gürer Aykal yapıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, sanatçılar ve sanatseverlerin yanı sıra, genç yetenekler için de büyük önem taşıyor. 1- 9 Eylül tarihleri arasındaki festival kapsamında, 2- 3 Eylül tarihlerinde de 'Uluslararası Antalya Piyano Festivali Akademisi Genç Yetenekler Piyano Yarışması' yapılacak. Gürer Aykal başkanlığındaki jüri üyeleri, Türkiye'nin genç piyanistleri ile buluşacak. Yarışmanın kazananları ise 4 Eylül akşamı AKM Aspendos Salonu'nda Gürer Aykal şefliğinde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte konser verecek.
Festival, 1 Eylül Cumartesi günü, İspanya'nın önemli Flamenko sanatçılarından Laura De Los Angeles'in vereceği konserle başlayacak. Vokal performansını, piyano ve dans gösterisiyle zenginleştiren sanatçı, festival kapsamında ilk kez Türkiye'de olacak.
GENÇ YETENEKLER DÜNYACA ÜNLÜ MÜZİSYENLERLE AYNI SAHNEDE
4 Eylül Salı günü, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın Gürer Aykal şefliğinde vereceği konserde ise Genç Yetenekler Piyano Yarışması'nın kazananları ilk kez solist olarak yer alacak. Genç yeteneklerin desteklenmesini amaçlayan yarışma, kazananların, dünyaca ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşmasıyla başarılarını taçlandırıyor.
Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında her yıl gerçekleştirilen 'Kamuran Gündemir Anısına Genç Yetenekler Resitali'nde bu yıl Kenan Tatlıcı piyanosuyla 5 Eylül Çarşamba günü sahnede olacak. Tüm dünyada kendi kuşağının en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen Ivan Melon Lewis, festivalin 6'ncı günü Antalya'nın yenilenen yüzü Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda müzikseverle buluşmak üzere sahneye çıkacak. Sanatçının solo projesi olan Ivan Melon Lewis & The Cuban Swing Express: Cubaing Forever, 6 Eylül Perşembe günü festival kapsamında ilk kez Türkiye'de olacak.
8 Eylül Cumartesi günü, dünyaca ünlü besteci, piyanist Fahir Atakoğlu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Film Müzikleri Konseri ile festival kapsamında izleyici ile buluşacak. Festivalin kapanışı ise 9 Eylül Pazar günü, Dhafer Youssef konseri ile olacak. Sufi geleneğini, caz unsurlarını ve Arap lirizmini harmanladığı müziğini kendine özgün bir üslupla yorumlayan sanatçı, Diwan of Beauty and Odd albümünü müzikseverlerin beğenisine sunacak.
Festival kapsamında bu yıl 1-9 Eylül tarihleri arasında Gülçin Anıl 'Ritmik Renkler' resim sergisi, müzikseverlerin yanı sıra resim severleri de festivale davet edip, Gülçin Anıl'ın fırçası ile müziğe dokunan resimlerini Antalya Kültür Merkezi Alt Fuaye'de sanatseverlerin beğenisine sunacak. 19'uncu Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, tüm etkinlikler boyunca 285 müzisyen Antalyalı müzikseverlerin huzuruna çıkacak.

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Uluslararası Antalya Piyano Festivali başlıyorUluslararası Antalya Piyano Festivali başlıyorUluslararası Antalya Piyano Festivali başlıyorUluslararası Antalya Piyano Festivali başlıyor

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