Önemli araştırma: Türkiye'de boy ortalaması kaç?

"Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Risk Faktörü İş Birliği" adlı bilim insanları grubunun analizi, 200 ülke ve bölgede 65 milyon insanın boy ve ağırlıklarının incelendiği 2 binden fazla nüfus araştırmasına dayanıyor.

2019 verilerine göre 19 yaşındaki erkeklerin en uzun olduğu ülke ortalama 183,8 santimetreyle Hollanda.

Bu yaştaki insanların en kısa olduğu ülke ise Doğu Timor. Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Doğu Timor'da 19 yaşındaki bir erkeğin ortalama boyu 160,1 santimetre.

TÜRKİYE'DE DURUM

Araştırmaya göre Türkiye'de ise 19 yaşındaki bir erkeğin ortalama boyu 176,3 santimetre (1985'te 172,4 santimetreydi). Aynı yaştaki bir kadının ortalama boyu ise 161,8 santimetre (1985'te 156,06 santimetreydi).

London Imperial College öncülüğünde yapılan araştırmanın uzmanları, dünya genelinde çocukların boy ve kilolarının izlenmesinin beslenme koşulları ve ne kadar sağlıklı bir ortamda yaşadıklarına ilişkin önemli ipuçları verebileceğini söylüyor.

Ekip analizi 5-19 yaş arasındaki kişileri ve 1985-2019 yıllarını kapsıyor.