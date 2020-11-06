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Önemli araştırma: Türkiye'de boy ortalaması kaç?

06.11.2020 15:25 | Son Güncelleme

Bilim dergisi Lancet'ta yayımlanan kapsamlı bir uluslararası araştırma, nüfusun yetersiz beslendiği ülkelerde çocukların boyunun, 20 santimetreye kadar daha kısa olabileceğine işaret ediyor. Araştırmada son 35 yılda Türkiye'de çocukların boyunun daha çok uzamaya başladığı belirtiliyor.

Önemli araştırma: Türkiye'de boy ortalaması kaç?

"Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Risk Faktörü İş Birliği" adlı bilim insanları grubunun analizi, 200 ülke ve bölgede 65 milyon insanın boy ve ağırlıklarının incelendiği 2 binden fazla nüfus araştırmasına dayanıyor.

2019 verilerine göre 19 yaşındaki erkeklerin en uzun olduğu ülke ortalama 183,8 santimetreyle Hollanda.

Bu yaştaki insanların en kısa olduğu ülke ise Doğu Timor. Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Doğu Timor'da 19 yaşındaki bir erkeğin ortalama boyu 160,1 santimetre.

TÜRKİYE'DE DURUM

Araştırmaya göre Türkiye'de ise 19 yaşındaki bir erkeğin ortalama boyu 176,3 santimetre (1985'te 172,4 santimetreydi). Aynı yaştaki bir kadının ortalama boyu ise 161,8 santimetre (1985'te 156,06 santimetreydi).

London Imperial College öncülüğünde yapılan araştırmanın uzmanları, dünya genelinde çocukların boy ve kilolarının izlenmesinin beslenme koşulları ve ne kadar sağlıklı bir ortamda yaşadıklarına ilişkin önemli ipuçları verebileceğini söylüyor.

Ekip analizi 5-19 yaş arasındaki kişileri ve 1985-2019 yıllarını kapsıyor.

Araştırma sonuçlarına göre 2019 itibarıyla dünyada genelinde en uzun boylu çocuklar Kuzeybatı ve Orta Avrupa'da (Hollanda ve Karadağ).

19 yaşındaki erkeklerin en kısa olduğu bölgeler ise Doğu Asya ve Güneydoğu Asya ile Latin Amerika ve Doğu Afrika'da.

Sahra Altı Afrika'da insanların boy**u uzamadı ya da kısaldı**

BBC Sağlık Muhabiri Smitha Mundasad'ın aktardığı araştırmadan bazı sonuçlar şöyle:

  • Laos'ta 19 yaşındaki bir erkeğin ortalama boyu (162,8 santimetre) Hollanda'da 13 yaşındaki bir erkek çocuğunun boyuna eşit.
  • Guatemala, Bangladeş, Nepal ve Doğu Timor'da 19 yaşındaki bir kadının ortalama boyu (152 santimetre) Hollanda'da 11 yaşındaki bir kız çocuğunun boyuyla aynı.
  • Son 35 yılda boy açısından en fazla gelişimin görüldüğü ülkeler Çin ve Güney Kore.
  • Boy ve Vücut Kitle İndeksi (VKİ) açısından son 35 yılda en sağlıklı antropometrik (İnsan vücudunun boyutlarıyla ilgilenen bilim dalı) gelişimi Güney Kore, Vietnam, Suudi Arabistan ve Türkiye'yle bazı Orta Asya ülkelerindeki (Azerbaycan, Ermenistan) kız çocukları gösterdi.
  • Orta ve Batı Avrupa ülkeleri (Portekiz, Danimarka, Polonya, Karadağ)ülkelerindeki erkek çocuklarının da diğer ülkelerdeki yaşıtlarına göredaha iyi gelişim gösterdi. Bu kişilerin boylarındaki artış Vücut Kitle İndeksi'ndeki artıştan daha fazla.
  • Sahra Altı Afrika'da ise ortalama boy artmadı ya da azaldı.
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