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Uluslararası Arguvan Türkü Festivali Kadıköy İskelesi’nde tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 15:59 | Son Güncelleme

Malatya’nın türküleriyle meşhur ilçesi Arguvan’da bu yıl 14’üncü kez gerçekleştirilecek Uluslararası Arguvan Türkü Festivali’ne davet çağrısı Kadıköy iskelesinde yapıldı.

Malatya’nın türküleriyle meşhur ilçesi Arguvan’da bu yıl 14’üncü kez gerçekleştirilecek Uluslararası Arguvan Türkü Festivali’ne davet çağrısı Kadıköy iskelesinde yapıldı. Halk oyunları ekibinin yaptığı gösterinin ardından davete katılanlar da halay çekti.
Malatya’nın türküleriyle meşhur ilçesi Arguvan’da her yıl düzenlenen Uluslararası Arguvan Türkü Festivali’nin 14.’sü 27-28 Temmuz tarihlerinde Arguvan’da yapılacak. Arguvan türkülerini tanıyıp, sahiplenebilmek ve geçmişe yolculuk yapabilmek amacıyla her yıl düzenlenen festivale İstanbul’daki vatandaşların da katılımını sağlamak için çağrı yapıldı. Kadıköy iskelesinde düzenlenen etkinliğe, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Onursal Adıgüzel ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Halk oyunları ekibinin dans gösterisiyle başlayan etkinlikte, Malatya’nın simgesi olan Arguvan kayısısı ikram edildi. Halk oyunları ekibinin dans gösterisinin ardından ise CHP’li vekiller de vatandaşlarla halay çekti.
Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş yaptığı açıklamada ,”Bugün burada Arguvanda düzenleyeceğimiz 14. uluslararası Arguvan türkü Festivalinim tanıtım programının İstanbul’a yanındayız burada hemşehrilerimiz sağ olsunlar oldukça kalabalık bir şekilde eşlik ediyorlar bugün İstanbul’da Kadıköy İskele meydanında halaylarımızla türkülerimizle kayısımızla Arguvan’ı tanıtacağız .Uluslararası Arguvan Türkü Festivali’ne katılan herkesi ve tüm türkü severleri davet edeceğiz. Umuyoruz ki buraya gelen insanları zaten görüyoruz herkesin yüzünde gülümseme var herkes türkü yürekli herkes türkülerin güzelliği ile buraya geliyor. Biz buradan herkesi 27-28 Temmuz’da Arguvan’da Nazım Hikmet meydanında düzenleyeceğimiz 14. uluslararası Arguvan Türkü Festival’ine davet ediyoruz “diyerek konuşmalarına son verdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı, ”Türkiye’nin tek uluslararası türkü festivali Arguvan türküleri ve gözesi herhalde Türkiye’de türkü deyince akla gelen yer Arguvan. Arguvan deyince akla gelen türkülerdir. O nedenle Türkiye açısından da Malatya açısından da önemli bir etkinlik 14. yapılıyor uluslararası bir etkinlik şunu net söyleyebiliriz dünyanın en güzel hasret türkülerinin söylendiği dünyanın en güzel aşk türkülerinin söylendiği dünyanın en güzel memleket hasreti türkülerinin söylendiği yerdir Arguvan. Umarız bu kültür devam eder” diye konuştu.

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