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Uluslararası aşçılar Kapadokya’da yetişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 00:32 | Son Güncelleme

Kapadokya Üniversitesi Aşçılık ve Gastronomi Bölümünü kazanan öğrenciler, mezun olduktan sonra uluslararası düzeyde iş sahibi oluyor.Kapadokya Üniversitesi’nin Uçhisar yerleşkesinde bulunan Aşçılık ve Gastronomi Bölümü’ne Türkiye’nin birçok ilinden gelen öğrenciler tercih ediyor.

Kapadokya Üniversitesi Aşçılık ve Gastronomi Bölümünü kazanan öğrenciler, mezun olduktan sonra uluslararası düzeyde iş sahibi oluyor.
Kapadokya Üniversitesi’nin Uçhisar yerleşkesinde bulunan Aşçılık ve Gastronomi Bölümü’ne Türkiye’nin birçok ilinden gelen öğrenciler tercih ediyor. 4 yıl boyunca aşçılık ve gastronomi eğitimini alan öğrenciler, mezun olmalarının ardından Türkiye’nin ve dünyanın sayılı otel ve işletmelerinde görev alıyor.
Aşçılık ve Gastronomi Bölümü Başkanı Cem Aydoğdu kendisinin de Kapadokya Üniversitesi’nden mezun olduğunu ifade ederken yurt içi ve yurt dışında çalışmasının ardından Kapadokya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak başladığını söyledi. Aydoğdu, “Bende buradan mezun oldum. 10 sene hem yurt içi hem de yurt dışından çalıştıktan sonra Kapadokya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak başladım. Öğrencilerimiz hem uluslararası boyutta hem Türk mutfağı konusunda otelcilik ve restorancılık konusunda çok kapsamlı eğitim alıyorlar. Bizim uygulama saati olarak en yüksek okullardan birisiyiz. Uygulama mutfağımız da çok geniş. Burada gelecekte öğrencimiz mezun olduktan sonra iş hayatında daha pratik ve daha hızlı bir şekilde iş hayatına adapte olmasını sağlayacak eğitimler veriyoruz. Çünkü bizim mesleğimiz işin kalbi mutfaktır. Biz burada uluslararası çapta aşçı ve gastronomi mezunu veriyoruz” dedi.
Aşçılık ve Gastronomi Bölümü öğretim görevlisi Melih İçigen de Kapadokya Üniversitesi’nden mezun olduğunu ve yıllar sonra yeniden mezun olduğu okulda öğretim görevlisi olarak başladığını belirtti. İçigen, “Mesleğimize karşı inanılmaz bir ilgi var ve bu bizi çok mutlu ediyor. Gelen öğrenciler mesleğe ilgili oldukları için derse adaptasyonları, okula, mutfağa adaptasyonları çok hızlı bir şekilde oluyor. Bizde bu süreçten faydalanıyoruz. Çünkü biz öğrencilerimize elimizden gelenin fazlasını vermeye çalışıyoruz. Bunun neticesinde sektöre atıldıklarında bu adaptasyon ile birlikte sektörde inanılmaz bir şekilde uyumlu olarak işe başlıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bazı üniversitelerden çıkıp sektöre uyum sağlayamıyorlar ve bunun sonucunda direk sektörden elenip gidiyorlar. Bizim öğrencilerimizin en büyük farkı direk adaptasyon ve uyum oluyor. Böylece sektörde yer edinen biliyorlar ve başarıda buradan geliyor” şeklinde konuştu.
Kapadokya Üniversitesi Aşçılık ve Gastronomi Bölümü öğrencileri ise bu okulun uluslararası düzeyde başarılar elde ettiğini bildikleri için bu bölümü tercih ettiklerini, Türkiye’nin ve dünyanın en ünlü şeflerinden olmayı hedefledikleri yönünde görüş belirttiler.

Uluslararası aşçılar Kapadokya’da yetişiyor

Uluslararası aşçılar Kapadokya’da yetişiyor

Uluslararası aşçılar Kapadokya’da yetişiyor

Uluslararası aşçılar Kapadokya’da yetişiyor

Uluslararası aşçılar Kapadokya’da yetişiyor

Uluslararası aşçılar Kapadokya’da yetişiyor

Uluslararası aşçılar Kapadokya’da yetişiyor

Uluslararası aşçılar Kapadokya’da yetişiyor

Uluslararası aşçılar Kapadokya’da yetişiyor

Uluslararası aşçılar Kapadokya’da yetişiyor

Uluslararası aşçılar Kapadokya’da yetişiyor

Uluslararası aşçılar Kapadokya’da yetişiyor

Uluslararası aşçılar Kapadokya’da yetişiyor

Uluslararası aşçılar Kapadokya’da yetişiyor

Uluslararası aşçılar Kapadokya’da yetişiyor
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