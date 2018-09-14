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Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi Ankara'da yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 15:09 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) organizasyonu ile ilk kez düzenlenecek 'Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi' öncesinde Ankara'da tanıtım toplantısı düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) organizasyonu ile ilk kez düzenlenecek 'Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi' öncesinde Ankara'da tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıya MÜSAİD Ankara Başkanı İlhan Erdal, MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektörü Kurulu Başkanı ve MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altunbaş, Enerji ve Maden Sektör Kurulu Başkanı Süleyman Boşça katıldı. Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı’nda önemli bir yer tutan savunma sanayi, Ankara’da ilk kez düzenlenecek Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde tüm tarafların katılımıyla tartışılacak.

Ankara’da 2-3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan zirve öncesi organize edilen tanıtım toplantısında konuşan, MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altunbaş, ''Sınır güvenliği konusunda Türkiye'nin geçmişte yaşadığı kötü tecrübelerden dolayı teknolojisi ve çözüm noktasındaki projeleri kat ve kat artmış ve en iyi noktayı yakalamış ülkelerden biri olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu zirveyi yaparken bizim amaçlarımızdan bir tanesi de Türkiye'de bugüne kadar yapılmış ve denenmiş, neticesinde en iyi modellemeyi ortaya koymuş birçok şirketimiz ve kuruluşumuz var. Türkiye olarak yirmiye yakın sınır güvenliği projemiz de var. Bu yirmiye yakın projenin tamamını da bu zirvede sergileyeceğiz. Zirveye katılım açısından zirveye hem NATO'dan, hem Avrupa Birliği sınır güvenliği organizasyonundan sorumlu Frontex organizasyonundan katılım bekliyoruz'' dedi.

'ORGANİZASYONDA YER ALACAK FİRMALARIN HEPSİ TÜRK FİRMALARI'
"Organizasyonda stant açıp ürünlerini tanıtacak olan firmalarımızın hepsi tamamen Türk firmalarıdır'' diyen Altunbaş şunları ifade etti:
''Savunma Sanayi Başkanlığı ile yaptığımız koordinasyonda yabancı firmaların stant açmasını uygun bulmadık. Çünkü biz sınır güvenliği konusunda bu kadar tecrübeye sahip ve modeller ve projeler geliştirmişken, amaç dışarından birinin bize bir şey satması değil. Asıl amacımız yerli ve milli olan bütün ürünlerimizi burada sergileyip ayrıca sınır güvenliği konusunda endişesi olan bütün ülkelere bizim modellerimizi ve ürünlerimizi yurt dışına satmayı planlıyoruz. Şu an Türkiye'nin savunma sanayi hacmi yaklaşık 6 milyar dolar seviyesinde. 6 milyar dolarlık olan bu seviyede yaptığımız bu proje ve ileride yapılacak projelerle 60 milyar dolar seviyesine çıkacağını tahmin ediyoruz.”

Görüntü Dökümü:
_MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal'ın konuşması
_MÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Fatih Altunbaş'ın konuşması
_Detaylar
Haber-Kamera Kaan ULU/ANKARA, DHA)

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