Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi Ankara'da yapılacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) organizasyonu ile ilk kez düzenlenecek 'Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi' öncesinde Ankara'da tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıya MÜSAİD Ankara Başkanı İlhan Erdal, MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektörü Kurulu Başkanı ve MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altunbaş, Enerji ve Maden Sektör Kurulu Başkanı Süleyman Boşça katıldı. Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı’nda önemli bir yer tutan savunma sanayi, Ankara’da ilk kez düzenlenecek Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde tüm tarafların katılımıyla tartışılacak.

Ankara’da 2-3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan zirve öncesi organize edilen tanıtım toplantısında konuşan, MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altunbaş, ''Sınır güvenliği konusunda Türkiye'nin geçmişte yaşadığı kötü tecrübelerden dolayı teknolojisi ve çözüm noktasındaki projeleri kat ve kat artmış ve en iyi noktayı yakalamış ülkelerden biri olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu zirveyi yaparken bizim amaçlarımızdan bir tanesi de Türkiye'de bugüne kadar yapılmış ve denenmiş, neticesinde en iyi modellemeyi ortaya koymuş birçok şirketimiz ve kuruluşumuz var. Türkiye olarak yirmiye yakın sınır güvenliği projemiz de var. Bu yirmiye yakın projenin tamamını da bu zirvede sergileyeceğiz. Zirveye katılım açısından zirveye hem NATO'dan, hem Avrupa Birliği sınır güvenliği organizasyonundan sorumlu Frontex organizasyonundan katılım bekliyoruz'' dedi.