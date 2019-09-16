Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Konferansında İran-ABD gerginliği

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) 63'üncü Genel Konferansında İran ve ABD'li yetkililer, karşılıklı suçlamalarda bulundu.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, konferansta, önceki gün Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a tepki gösterdi.

- İran'a saldırılar nedeniyle kınama

Perry, "ABD, İran’ın Suudi Arabistan’a yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyor. Diğer ülkelere de aynı şeyi yapma çağrısında bulunuyoruz. Bu davranış kabul edilemez ve bir sorumluluğu olmalıdır. Bu küresel ekonomiye ve küresel enerji pazarına yapılmış kasıtlı bir saldırıdır." dedi.

Perry, İran'ın nükleer hırslarından vazgeçmesi için ısrarcı olunması gerektiğini ileri sürerek, İran'ın UAEA ile tam anlamıyla iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması gerektiğini dile getiren Perry, "Nükleer teknoloji, bilim, sağlık ve gelişme için kullanılmalı ölüm için değil." ifadesini kullandı.