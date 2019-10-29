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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına Arjantinli başkan

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

Ajansın Yönetim Kurulunda yapılan oylamada, Arjantinli aday Rafael Mariano Grossi, 35 üye devletten 24'ünün oyunu aldı

VİYANA (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) yeni başkanı Arjantinli Rafael Mariano Grossi oldu.

UAEA'dan yapılan açıklamada, yeni başkanı belirlemek için yönetim kurulunda yapılan oylamada, kurula üye 35 ülkenin 24'nün Grossi'ye oy verdiği belirtildi.

Açıklamada, yarın Grossi'yi atamak üzere UAEA üyesi bütün üyelerin katılacağı bir yönetim kurulu toplantısı düzenleneceği ifade edildi.

Yönetim kurulu kararı 171 üye devletin onayına sunulsa da üyelerin kurul kararına itiraz hakkı bulunmuyor.

UAEA'nın 6'ncı başkanı olacak Grossi'nin görev süresinin 4 yıl olduğu, göreve 1 Ocak 2020'de başlayacağının ön görüldüğü aktarıldı.

UAEA başkanı, 35 ülkeden oluşan yönetim kurulunda yapılan seçimler sonrasında belirleniyor. Oyların çoğunluğunu alan adayın başkan olarak onaylanması için üye ülkelerin tamamının katıldığı bir genel toplantı düzenleniyor.

Geçen temmuzda UAEA'nın 2009'dan bu yana 3 dönem başkanlığını yapan Japon diplomat Yukiya Amano hayatını kaybetmiş, yeni başkan seçilene kadar geçici başkanlık görevine Romanya asıllı diplomat Cornel Feruta getirilmişti.

Feruta, Grossi'ye karşı da adaylığını koymuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rafael Mariano Grossi uaea Viyana

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